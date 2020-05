Empresa privada rechaza nuevas restricciones

Gremiales empresariales manifestaron su rechazo a las restricciones adicionales que el Gobierno implementó por un período de 15 días en el Decreto Ejecutivo 22, que busca establecer una cuarentena más estricta que la que se tenía antes, argumentando que el país está pasando por un período más crítico en cuanto a contagios.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pidió se revirtieran las restricciones pues considera que son violatorias a las actividades autorizadas en el Decreto Legislativo 639 y por que la restricción a la movilidad de las personas violaría derechos constitucionales.

La gremial también informó en un comunicado que ha pedido al Gobierno se restablezca el transporte público.

El miércoles por la tarde el Gobierno informó, en Twitter, que dejaría de circular el transporte público y las empresas autorizadas a operar tendrían que proveer transporte a su personal.

"No conocíamos el Decreto Ejecutivo 22 antes de que se publicara, cuando lo vimos se trató de incidir en que se mantuvieran los sectores abiertos que ya se tenían, que no agregaran restricciones adicionales ni de movimiento entre municipios ni de transporte público, pero no se tuvo eco en el Gobierno", afirmó Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).

La CAMARASAL rechaza las medidas pues considera que "golpea a los mas necesitados que son los que usan el transporte público, pone en riesgo su salud y seguridad, y daña la economía aún más e inclusive limita la operatividad de los sectores autorizados".

Hasbún agregó que algunas empresas sí pueden proveer transporte, pero implica un costo adicional, que golpea sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa y que hay confusión en cuál es el transporte privado que está autorizado.

Después del anuncio funcionarios afirmaron que el servicio de taxi y Uber tampoco podía circular, pese a ser considerado transporte privado.