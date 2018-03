Empresa se expande a nuevos mercados

Lee también

Urbánica, la división inmobiliaria de Dueñas Hermanos, Ltda., se ha expandido a otros mercados dentro de la región. Su gerente comercial, Álvaro Barraza, informó que en marzo próximo iniciarán la construcción de una torre de apartamentos para el segmento de los “millennials” en Costa Rica, en asocio con una empresa de ese país.Según explicó, Costa Rica cuenta con una política unificada para el sector y leyes que no se contradicen entre sí, entre otras ventajas.“Aquí (en El Salvador), lamentablemente, no hemos encontrado eco legislativo de pensadores que tengan voluntad de modificar la ley, porque si no se modifica todo el cúmulo de leyes que afectan la tramitología, cualquier iniciativa de de ley de agilización de trámites que esté supeditada a las mismas leyes... en las mismas redacciones de las leyes están las trabas”, consideró.Asimismo, en Honduras Urbánica tiene en trámite dos proyectos: un complejo de usos mixtos y un complejo de dos edificios de apartamentos.En República Dominicana el plan es incursionar en la edificación de viviendas recreativas acompañadas por un complejo que contará con club de playa, canchas de tenis y campo de golf. En Nicaragua, la desarrolladora tiene en evaluación edificar dos proyectos de viviendas unifamiliares para el segmento alto.En El Salvador, la firma contempla la edificación de Valle del Ángel, una ciudad que se desarrollará en un área de 500 manzanas en las cercanías del Ingenio El Ángel. El plan es construir cerca de 700 viviendas que cuenten con todas las facilidades. “Va a ser la primera vez que El Salvador va a tener una intervención masiva de un cuadrante en una propuesta conciliadora a través del urbanismo; convergerán múltiples segmentos socioeconómicos y se presentarán servicios entre sí”, detalló sobre el ambicioso proyecto.“Vamos con más proyectos más lejos, más grandes, más ambiciosos. El futuro de Urbánica es prometedor, y El Salvador tiene una gran oportunidad para que este modelo se replique en esta y en otras industrias”, afirmó Barraza sobre las posibilidades de esta industria en el país.El ejecutivo informó que la inversión de sus proyectos regionales asciende a $89 millones, sin incluir a Nicaragua.