El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Jorge Hasbún, afirmó que los empresarios enfrentan escasez de materias primas debido a temas logísticos pero descartó que se haya parado la producción.

"Hay escasez en algunas materias primas de alimentos, sector plástico y textil, por ejemplo en el textil hemos escuchado de colorantes que no hay, entonces no pueden producir ciertos productos (...) pero no hemos conocido empresas que han dejado de operar por falta en materias primas", reafirmó.

Según Hasbún, "en general el tema logístico se ha complicado muchísimo, tanto de Asia y de otros continentes", provocando escasez, lo que a su vez ha contribuido a que haya muchos cambios en la proveeduría de las empresas.

"Los puertos en China no están tan críticos como hace un mes pero recordemos que cuando dejan de operar se va acumulando", dijo Hasbún, quien aseguró que el tema logístico no es solo a nivel internacional sino regional. "Con las lluvias hay problemas serios de paso en la frontera con Guatemala y Honduras", sumó.

El empresario expuso que los negocios en El Salvador no solo están afrontando las consecuencias de una pandemia que ha opacado el desempeño de la economía y todos los problemas de la cadena logística, sino también "los imparables precios del petróleo, materias primas y la inflación galopante".

En marzo, el presidente de Camarasal, aseguró que el alza de materias primas fue el factor número uno que generó problemas a las empresas en 2021. "La escasez de la materia prima es otro tema alarmante, porque no solo se trata de que esté más caro, sino de que no esté la disponibilidad. La logística y abastecimiento siguen siendo un problema, sigue habiendo escasez de contenedores", expuso en la presentación del Primer Sondeo Empresarial 2022, ejecutado por la gremial.

Semana del Empresario

Las declaraciones fueron dadas en el anuncio de la sexta edición de la Semana del Empresario 2022, que organiza la gremial y que se ejecuta en el marco del día del empresariado salvadoreño.

Según Camarasal, durante tres días, unos 1,500 empresarios "asistirán a espacios de formación en los que explorarán las últimas tendencias en los sectores de comercio, servicios, industria, tecnología, exportadores, finanzas, transporte y emprendedores".

"Todos los que estamos aquí reunidos sabemos que ser empresarios no es tarea fácil y por eso debemos apoyarnos entre todos. Durante la pandemia uno de los elementos que ayudó a salir adelante al país no fueron los apoyos gubernamentales, fue el apoyo entre privados y esto se mantiene", dijo Hasbún en conferencia de prensa.

"El papel del empresario será siempre de vital importancia para el país. Es en realidad la fuerza comprometida de El Salvador y que está siempre planteándose nuevos retos y superando sus propios límites, lo podemos ver en la cantidad de empleos que se han generado en el sector privado en él últimos año a pesar de todas las situaciones adversas y la inversión que realizó el sector en el país el año pasado", agregó.

Del 21 al 23 de junio, "los empresarios podrán participar en ponencias especializadas en temas como control y productividad de sistemas híbridos de trabajo, modelos de negocios en las empresas del futuro, servicio al cliente y métodos innovadores de fidelización, que serán impartidos por expertos", expuso.