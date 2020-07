Empresarios molestos por suspensión de reapertura

Empresarios de restaurantes y microempresarios expresaron su molestia por la suspensión de la segunda fase de la reapertura económica, mientras que organismos de estudios económicos advirtieron sobre el impacto negativo que ese retraso producirá al país.

"Están jugando con el estómago de la gente... No tengo ninguna opinión en este momento que dar", dijo en tono molesto, Leonardo Guzmán, presidente de de la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES).

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el domingo que había tomado la decisión de suspender la segunda fase de la reapertura económica que, de acuerdo con el plan inicial, estaba prevista para el 7 de julio y fue postergada luego para el 21 de este mes.

"Es una grosería, pero qué vamos hacer pues él (presidente Bukele) no dialoga con nadie, y no vamos a dialogar porque se burlan de nosotros todos los días", dijo Guzmán, quien prefirió no opinar más sobre el tema y señaló que esperará hasta que el Gobierno decida abrir la economía.

Rodrigo Rivera, un joven microempresario que junto a sus padres creó la empresa Sistema y Suministro de Purificación de Agua (Sispura) también expresó su preocupación y molestia por la decisión del mandatario.

"(Desde que se adoptaron las medidas económicas por la pandemia), en la empresa tenemos una reducción del 80 % de los ingresos y hemos tenido que hacer uso de nuestros ahorros personales para poder seguir adelante y no reducir salarios y menos despedir a los trabajadores".

Ahora Rivera requiere de ayuda a través del Fideicomiso, como lo prometió el presidente.

"En la medida que el tiempo pase y que el impacto del cierre sea mayor lo que vamos a ver es que la cifra seguirá subiendo y cada vez que caen más las proyecciones de crecimiento de la economía, pues también cae más la capacidad de recaudar impuestos del Gobierno y la capacidad de la gente de pagar sus deudas", consideró por su parte el economista, Luis Membreño.

Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) coincide en que el Gobierno carece de un plan y en que no aplica criterios técnicos, pero ve incluso más dramático el panorama al considerar que podría haber un incremento de la pobreza, la cual podría llegar hasta un 50 %, una "cifra espeluznante" de la que sería difícil recuperarse en poco tiempo.