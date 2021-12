Empresarios ven desfavorable el clima de inversión

Los empresarios ven negativo el actual clima de inversión en El Salvador, así lo confirmó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en su informe de coyuntura económica a noviembre. Mantener elevadas tasas de crecimiento será difícil si la percepción de los empresarios sobre el clima de inversión es desfavorable, indicó.

La fundación detalló que en el tercer trimestre, su Indicador de clima de inversión, registró un saldo neto negativo de -13.5 %, esto es resultado de que el 14.9 % de los empresarios consideran que este es favorable y 28.4 % lo consideran desfavorable.

A junio, la Inversión Extranjera Directa (IED) de El Salvador ascendió a $366.5 millones, experimentando un aumento de 2.2 % respecto a 2020, ubicándose en el último lugar entre los países de Centroamérica.

Respecto al clima de negocios, hasta septiembre, la incertidumbre era el factor más señalado por los empresarios. Este fue resaltado por más de 55 % de los empresarios consultados por FUSADES. "Se menciona con más frecuencia la incertidumbre política, así como la que se genera por la falta de claridad en las políticas públicas", detalló.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) sostiene que la incertidumbre es la peor enemiga de la inversión, y para el micro, pequeño y mediano empresario las medidas económicas le han complicado el panorama.

"Las medidas relacionadas al salario mínimo, la forma en que se dio la adopción del bitcóin, la incertidumbre de qué sucederá con pensiones, entre otros, han generado el nivel de riesgo país por medio del EMBI más alto de la región. Es indispensable reglas claras, el respeto a la separación de poderes, y crear un clima de inversión que de confianza y tranquilidad tanto a inversores nacionales como extranjeros", expuso la gremial al ser consulta por La Prensa Gráfica.

Otro factor que ha aumentado su relevancia de forma importante, según FUSADES, es la inseguridad jurídica, el que fue mencionado por 28 % de los entrevistados en el tercer trimestre.

De acuerdo con FUSADES, la confianza de los empresarios había mostrado una tendencia al alza desde julio de 2020, cuando se inició el relajamiento de las restricciones por la pandemia covid-19, y regresó en marzo de 2021 a los niveles que se tenían antes del inicio de la misma, sin embargo, hasta octubre, se había observado una tendencia a la baja.

Camaral expuso que le preocupa qué sucederá a medida la situación logística se vaya estabilizando, ya que "como menciona el Banco Mundial, no hay que confundir el repunte con una verdadera recuperación", dice.

Crecimiento económico

Para FUSADES, la evolución económica de El Salvador en 2021, presenta tendencias que afectan a las familias y las empresas, entre estas que el crecimiento económico no ha sido suficiente para alcanzar los niveles del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que se hubieran tenido si no hubiera habido pandemia.

Al consultar a Camarasal sobre el crecimiento económico nacional, calificó como positivo que se esté logrando en menor tiempo de lo esperado, pero llamó a no perder de vista los ingresos por remesas y exportaciones.

"Creemos que, al encontrarnos en un período de recuperación económica global, el cumplimiento de las proyecciones realizadas depende de 2 importantes factores que son fundamentales para el crecimiento del país: las remesas y las exportaciones. Ambas variables generan ingresos a nuestra economía que se traducen en consumo, mayoritariamente", manifestó la Camarasal.

La fundación estima que el crecimiento del PIB real oscile en un rango entre 9 % y 10 % anual, sin embargo, resalta que se debe considerar que en términos per cápita reales, el PIB en 2021 es 3.8 % inferior al que se hubiera tenido con la tendencia previa a la pandemia, y -0.6 % respecto a 2019.