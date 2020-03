Empresas analizan cerrar si crisis se prolonga

Las medidas que ha adoptado el Gobierno salvadoreño para prevenir la propagación del coronavirus son consideradas como "adecuadas" o "extremas, pero necesarias" por la gran mayoría de los empresarios consultados por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador en su más reciente encuesta. Sin embargo, estos también reportan una fuerte caída en ventas y podrían llegar a cierres parciales o definitivos si la situación se prolonga.

El sondeo se hizo entre el 17 y el 23 de marzo a 301 empresas de los sectores comercio, industria y servicio. De los encuestados el 44% son microempresas, 32% son pequeña empresa y el resto son mediana o grande.

El 85% dijo haber percibido una reducción en sus ventas y una de cada dos empresas consultadas ha sufrido una reducción mayor a 50%, algunos incluso en más de 75%.

Aparte de la caída en ventas, el coronavirus ha provocado otros problemas como inconvenientes en el transporte, reducción de operaciones, dificultades para adquirir bienes, aumento de costos, entre otros.

Si el período de emergencia se extendiera unas tres o cuatro semanas, el 8% dice que tendría que realizar un cierre definitivo; mientras que 10% cerraría sucursales y un 27% dice que se vería en la necesidad de reducir personal.

"Es bien improbable que la economía no caiga en recesión con los datos que vimos hoy; cuando las micro, las pequeñas y las medianas empresas están vendiendo 75% o 80% menos o no están vendiendo nada, es bien improbable que no caigamos en esa situación", dijo Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio.

La gremial aclara que la encuesta se realizó justo antes que se impusiera la cuarentena nacional, con lo cual la situación ahora podría ser peor. Los sectores turismo y servicio son de los más afectados.

Hasbún confirmó que se ha retomado el diálogo con el Gobierno, donde también participa la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).