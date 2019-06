Empresas chinas exploran posibles negocios en El Salvador

Una delegación de empresarios chinos concluyó ayer una visita de dos días a El Salvador. El grupo representa a empresas de los sectores de infraestructura, telecomunicaciones, energía, logística y manufacturas diversas.

El secretario general de la Cámara China de Comercio Internacional (CCOIC por su sigla en inglés), Yu Jianlong, afirmó que la visita tenía dos objetivos: explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión en El Salvador y establecer contactos con empresas y organismos promotores del comercio.

El Salvador estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China en agosto de 2018. Esto significó romper las que tenía con Taiwán. Tres meses después el expresidente Salvador Sánchez Cerén firmó 13 memorandos de entendimiento con China.

"Estamos dispuestos a colaborar con la parte salvadoreña a concretar más cooperación. Y esperamos a través de esta ronda de reuniones con empresas salvadoreñas identificar oportunidades concretas para la futura cooperación en el área de comercio e inversión", apuntó Jianlong.

La CCOIC se fundó en 1988. Esta es la organización promotora del comercio e inversión más grande de China. En la actualidad, agrupa a 185,000 empresas de casi todos los sectores de la economía china, que incluye a 100 empresas que figuran en la lista de las 500 empresas más importantes del mundo; sin embargo la gran mayoría son pymes, detalló Jianlong.

La CCOIC provee a los empresarios chinos servicios de promoción de comercio e inversión, asesoría jurídica y comercial, y la promoción de normas y prácticas del comercio internacional.

Ayer, el Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones (PROESA) realizó una presentación sobre las condiciones que presenta El Salvador para la inversión extranjera.

La delegación estaba integrada por representantes de las compañías China Huadian Corporation Ltd., SINOTRANS & CSC Holding Co., Ltd., Shining CTAs International, Hytera Communications Corporation Limited y China Harbour Engineering Company Ltd. Esta última empresa participó en una ronda informativa sobre la concesión del puerto de La Unión el año pasado.

El Salvador importa más de lo que exporta a China. Hasta julio de 2018, El Salvador importó de China $873 millones y exportó $83 millones, según datos del BCR. Entre los productos de interés para China están el café, el azúcar, el ron y la madera.