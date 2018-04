Empresas deben adaptarse ya al cambio digital: ADEN

La directora de la escuela de negocios ADEN y experta en negocios digitales, Jael Lena, visitó El Salvador para explicar cuáles son los programas que ofrece la empresa a la que representa y cuáles considera que son las necesidades actuales de las empresas sobre todo de la región latinoamericana.

Una de las ideas principales que Lena expuso fue entender cómo la tecnología impacta en cada área crítica de los negocios. Es decir, en los procesos, nuevos mercados, operaciones, logística y en la toma de decisiones. A partir de esto, la experta asegura que las empresas deben tomarse muy en serio el proceso de cambio hacia la “era digital”.

“El Salvador, al igual que otros países, está acostumbrado a los golpes. Por eso tiene la oportunidad de adaptarse; hay tecnología gratis y el saber está en todos lados”.

Jael Lena, directora de la escuela de negocios ADEN

“Si no cambias, cambia la competencia antes o el mercado cambia tan rápido que no te adecuas al cambio del mercado. Por ejemplo, hace 10 años no existía Facebook, ni Instagram o WhatsApp y otras cosas que van formando parte de nuestras vidas”, comentó la experta en negocios digitales.

Asimismo, la directiva asegura que cada persona también debe tener un cambio para integrarse cada vez más al uso de las tecnologías digitales. Sostiene que las personas deben de tener una serie de habilidades blandas para estar constantemente adaptados al cambio. “Aquí entra el pensamiento crítico, juicio, creatividad, manejo de otros, innovación, pensamiento disruptivo, negociación, resiliencia, tolerancia y orientación de resultados”, agregó.

“Luego vienen las habilidades duras en las que en un determinado rubro las personas deben entender las herramientas que están a disposición en el mercado, porque si no las entiendo yo, las entenderá otro profesional u otra empresa”, complementó.

Lena explicó que cada empresa debe entender qué les está pasando a otras empresas con estos procesos. “La penetración de Facebook e Instagram en El Salvador es muy fuerte, pero solo un porcentaje muy chico de empresas está pautando en estas redes”, opinó.

Dijo que a países en vías de desarrollo este cambio los puede afectar negativamente. Asegura que es importante saber que uno mismo es quien se debe adaptar a esos cambios, y que no será el Estado el que ayudará a alguien a adaptarse.

Escuela de negocios

ADEN es una escuela de negocios que está focalizada en el desarrollo profesional de directivos y gerentes de empresas, tanto en modalidad presencial como en aprendizaje en línea.