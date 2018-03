Empresas deben cambiar para atraer a jóvenes

Lee también

Manpower Group Solutions, una empresa que se especializa en el reclutamiento de personal, presentó un estudio sobre los cambios generacionales en la búsqueda de empleo. La investigación reveló que cada vez más la reputación de las compañías es más relevante para poder atraer a trabajadores y para crear un sentimiento de compromiso con las personas que ya trabajan en la empresa.María Luisa Rocha, directora regional de operaciones para Manpower Group Solutions de México, el Caribe y Centroamérica, explicó que una de cada cuatro personas considera que la reputación de la marca es el factor más importante a considerar para tomar decisiones profesionales, seguido del salario y el tipo de trabajo a desempeñar. Una tendencia que se relaciona con los millennials, la generación de personas que nacieron después de 1980.“A través de los años, las expectativas de las personas que están en búsqueda de empleo también se han transformado. En la actualidad, uno de los grandes retos de las empresas es convertirse en una marca empleador”, afirmó la experta.La marca empleador, explicó, es una propuesta del valor de la empresa tanto para los trabajadores como para los empleados potenciales.Las empresas tienen que “dar énfasis en la edificación de su marca e invertir en una sólida propuesta de valor de empleador, que puede configurarse por la visión, valores, cultura, transparencia y relación de las compañías con los empleados y los posibles empleados”, agregó.De acuerdo con el estudio que realizó Manpower, un 30 % de las personas no aceptaría trabajar en una empresa con una mala reputación. De hacerlo, el 53 % pondría como condición un salario que sea 60 % más alto.“La micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) emplea a más personas que la gran empresa, es ahí donde el tema debe permear”, agregó Marco Penado, director de país de Manpower, y explicó que las empresas grandes hacen “benchmarking”, que es una práctica en la que una compañía compara sus prácticas con otras que son líderes en el mercado, de esa forma se adaptan a los cambios, pero la mipyme, que representa la mayoría en el país, no suele hacer esa práctica.En cuanto a la productividad, Rocha argumentó que prácticas que dan más libertad a los empleados como permitir el uso de redes sociales deben tomarse en cuenta, y no hay que pensar que eso significará que los empleados van a perder el tiempo.Comentó que el tiempo que un empleado utiliza conversando será el mismo, aunque lo haga en Facebook o en los pasillos de la empresa. Sostuvo que el empleado que es productivo lo seguirá siendo con acceso a las redes sociales o sin él.En esa línea, Rocha explicó que las compañías han trabajado a lo largo de los años en métricas de desempeño, con lo cual es fácil determinar si un trabajador está rindiendo o no.De hecho, las redes sociales son una fuerte apuesta que deben realizar las empresas, ya que el estudio determinó que cada vez más, los trabajadores hablarán en esas plataformas sobre sus empresas y las personas que se someten a procesos de selección también utilizan el medio para compartir su experiencia.De acuerdo con la investigación, un 75 % de las personas que solicita un empleo no recibe respuesta por parte de la empresa. De ellos, un tercio dice que eso ocasiona que prefiera no adquirir productos de la empresa por eso mismo. Además lo comparte en las redes.