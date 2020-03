Empresas pagarán sueldo de marzo pese a cuarentena

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Jorge Hasbún aseguró que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) asumirán el pago de la segunda quincena de marzo pese al cese de operaciones de la mayoría y a la discusión legal sobre a quien le corresponde el pago: al patrono o al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), por tratarse de una cuarentena, que por ley debe ser considerada como una incapacidad.

"Estoy seguro que todos los empresarios van a hacer en la medida de lo posible y de manera individual el mejor esfuerzo (de realizar el pago). Hacia adelante no se trata de no querer, se trata de no poder. Si uno tiene cero dólares en la cuenta, no hay forma de superar eso", dijo Hasbún.

El decreto legislativo 593 —que se utilizó para decretar la emergencia— establece en forma genérica en su quinto artículo que las cuarentenas por coronavirus deben ser consideradas como incapacidades laborales y que el ISSS debe asumir el salario, como se hace normalmente cuando un trabajador se enferma y no puede ir al trabajo por más de tres días.

Sin embargo, ese decreto se emitió cuando quienes estaban en cuarentena eran aquellos que llegaban del extranjero o los casos sospechosos. Ahora prácticamente todos los trabajadores están en cuarentena y las empresas no están operando, con excepción de medios de comunicación, farmacias, restaurantes, supermercados, entre otros.

La semana pasada la Asamblea Legislativa había aprobado una aclaración que decía que el decreto se debía de aplicar como estaba escrito, para todas las cuarentenas relacionadas al coronavirus; esto generó rechazo en el Gobierno que decía que el ISSS podría quebrar.

Los diputados dieron un paso atrás para volver a discutir el tema; no obstante la redacción original del decreto, que responsabiliza al ISSS, se mantiene.

Hasbún confirmó que se ha retomado el diálogo con el Gobierno en donde también participa la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

"Todos los socios que nos han consultado tienen la disposición de seguir pagando lo que pueden, pero esto no es sostenible. Entonces el diálogo no es solo empresa privada y Gobierno, el diálogo tiene que incluir a toda la institucionalidad y eso es lo que estamos buscando", dijo.

Además se discuten medidas para poder reactivar la economía una vez que pase la emergencia.