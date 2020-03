Empresas valoran el teletrabajo en caso se propague el virus

De propagarse el coronavirus, la empresa privada ve viable que se implemente la modalidad de teletrabajo, es decir que las personas puedan realizar sus labores desde su domicilio y no físicamente en las instalaciones de las empresas. Esta alternativa sería viable solamente en aquellos segmentos y campos con la tecnologia necesaria.

Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), aclaró que el teletrabajo es una alternativa que están analizando pero que sería anunciada en caso que los empresarios entren en un plan de contención de la enfermedad, es decir si el virus se propaga en el país. Por el momento ven esencial que se implementen las acciones preventivas.

"Si entramos a una segunda etapa, sí tenemos considerado que en aquellas industrias donde sea posible, donde exista la tecnología suficiente, puedan hacer teletrabajo, inclusive les adelanto que ese es uno de los temas que hemos estado discutiendo con el Ministerio de Trabajo y con la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, porque creemos que es una tendencia mundial, que se debería de regular, para que se pueda ofrecer trabajar a distancia a las personas que tengan la capacidad de hacerlo", dijo Cardenal.

Hasta ayer en El Salvador no había ningún caso confirmado de coronavirus, sin embargo el Gobierno anunció una cuarentena de 30 días para el país.

La ANEP pidió a las empresas activar planes para prevenir la propagación del virus, entre las medidas está acatar lo que dicen las autoridades, hacer conciencia en los colaboradores en las medidas de higiene, poner material higiénico a disposición del personal y adoptar protocolos de limpieza recurrente en superficies. Además, promover y divulgar foormas de prevenir enfermedades respiratorias.

"Ante casos de contagio de sus colaboradores, cada empresa evaluará opciones como teletrabajo u otras medidas de flexibilidad laboral que evite frenar la actividad económica", recomendó también la gremial.

El coronavirus tendría un costo económico más elevado que el de las últimas epidemias, de acuerdo con un análisis de la firma consultora EY, que señala un costo estimado de $280,000 millones. Además, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), podría provocar una desaceleración económica de hasta 0.9 % para Centroamérica.

Cardenal señaló que ante la enfermedad, lo más importante es la atención en salud, pero "que tampoco debemos de caer en el pánico" y que no hay que dejar "que el coronavirus postre a nuestro país", para no empeorar la situación con una crisis económica que se traduciría en desempleo y menor ingreso para el Estado.

"Tuvimos el 9 de febrero y ahora tenemos el coronavirus, son dos eventos que impactan negativamente la imagen del país y la situación del país, y por lo tanto eso se va a reflejar en los futuros resultados económicos, si no es que hacemos un esfuerzo para levantar el avión, que iba volando bien y empieza a caer en picada, y podemos dejarlo que caiga en picada hasta que se estrelle o podemos tratar de levantarlo para volver a corregir el rumbo y para que no tengamos el impacto negativo de no hacer nada", dijo.

Otra forma en la que la economía salvadoreña sería afectada es por una ruptura en la cadena de suministros para la producción, por la dificultad de ingresar al país mercancías desde China. En enero, la importación de ese país bajó $1 millón, y para febrero la reducción fue de $2 millones, de acuerdo con la ANEP.

Por otra parte, la caída en los precios del petróleo sí podría aliviar la situación si se traslada en combustible más barato y costos intermedios menores.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo ayer que el aumento del consumo de crudo en 2020 quedará reducido prácticamente a cero debido al impacto del coronavirus en la economía.

Otro sector afectado es el turismo, que según Cardenal, ha caído en un 30 % en lo que va del año.