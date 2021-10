"En 2022 vamos a crecer la operación de El Salvador": Enrique Beltranena, CEO de Volaris

La aerolínea de bajo costo mexicana inauguró hoy la operación de su filial en El Salvador. La compañía contratará a 300 personas para su equipo en San Salvador y renovó su contrato con Aeroman para el mantenimiento de sus flota de aviones.

¿Cuándo obtuvieron la certificación en Salvador?

En junio de este año tuvimos finalmente ya la certificación, y hubo una fase final que nos llevo prácticamente hasta septiembre. Creo que ha sido un proceso interesante, yo verdaderamente estoy muy impresionado por el trabajo que ha hecho la autoridad salvadoreña. Un trabajo acucioso, detallado, muy minucioso, donde creo que la autoridad creció a la par de nosotros. Han tomado los cursos y las certificaciones en los equipos que vuela Volaris.

El avión en sí requiere de un proceso de incorporación y de un trámite, pero ya es un avión 'nacionalizado' salvadoreño. Es un Airbus A320 de los nuevos, es un avión con las turbinas NEO, que es el avión de la última tecnología de Airbus.

¿Cuáles son los planes que tienen ahora con la aerolínea salvadoreña?

Quisiera ir caminando hacia varias cosas. Volaris renovó su contrato de mantenimiento con Aeroman, las 102 aeronaves que va a tener Volaris a fin de año, ya el año entrante van a tener servicio aquí en El Salvador. Esto es importante porque le genera a El Salvador 300,400 y, en algunos momentos, hasta 500 fuentes de trabajo altamente especializada en mantenimiento de aviones en Aeroman.

Estamos creciendo un poquito el 'call center'. Nosotros tenemos aquí más o menos 400 agentes. El crecimiento de Volaris este año ha sido un crecimiento de arriba del 20 %. Entonces, ese crecimiento ha implicado crecer en el call center que tenemos en El Salvador en una forma muy importante, y luego pues crecer ya en las rutas. Hicimos el lanzamiento en San Pedro Sula, y arrancamos a volar a México y a Cancún la semana pasada desde San Salvador ya directos, es decir, ir eliminando las paradas.

El vuelo a México le da conectividad a casi 40 ciudades en dentro de México y a 29 ciudades en Estados Unidos. En el proceso de certificación que viene ahora que es certificar Volaris El Salvador ante la autoridad americana y obtener ya las concesiones de rutas a Estados Unidos, pues comenzar a expandir, Washington, Los Ángeles y Nueva York. Al principio con frecuencias hacia esos destinos, yo quisiera que el itinerario de marzo sea un itinerario diario y después comenzar a ver otras ciudades en Estados Unidos.

¿Ya estaba ese contrato de mantenimiento con Aeroman?

Es correcto. Nosotros hemos hecho mantenimiento con estos 15 años aquí en El Salvador. El 100 % de la flota, se viene para acá muy bien.

¿Qué otros cambios habrá a nivel operativo con la certificación?

Yo creo que sensible al pasajero ninguna. Esperaría que el pasajero ni se dé cuenta, pero pues los pilotos, la sobrecargo, los mecánicos son salvadoreños, es gente de El Salvador trabajando para su gente de El Salvador en todas estas rutas. aunque espero que no sea sensible sí, con muchísima ilusión de que ya es gente local y que estamos proveyendo fuentes de trabajo en El Salvador que es fundamental.

¿Cuánto personal salvadoreño habrá?

Calculo que a marzo del año entrante estaríamos teniendo alrededor de 300 personas: sobrecargos, pilotos, mecánicos y aeropuertos; aproximadamente 500 personas en los que el call center y aproximadamente 400 personas en Aeroman.

¿Cómo finaliza para Volaris el 2020?

Yo creo que ha sido un año extraordinario todas las condiciones, es decir, a ver podido regresar. Digamos en el verano tuvimos 136 % más de capacidad de lo que tuvimos en el verano del 2019. Ya no digo el 2020 es decir, si calculas el crecimiento contra el 2020 es arriba del 100 % por las cancelaciones que tuvimos ese año.

Creo que vamos a terminar en total en todas las redes de rutas arriba de arriba de un crecimiento del 20% para todo el año, y en un año donde ha sido muy díficil. La pandemia en febrero, la segunda ola nos hizo adecuar capacidad muy importante en Estados Unidos, es decir, todas las ruta de Estados Unidos contraerlas, esa capacidad traerla México, hacerla que funcionaran en México; en abril regresar la capacidad de Estados Unidos, es decir, esa gimnasia de poner la capacidad donde estamos pudiendo levantar los mercados ha sido muy importante.

De nuevo en la tercera hora, en septiembre nos volvió a tocar mover capacidad por todos lados, subir las playas, bajar las ciudades de negocios, mover capacidad de Estados Unidos para México; de México a Estados Unidos de regreso, en fin, ha sido un año muy complejo, pero muy bien administrado.

¿Cómo se vislumbra el 2022?

Vamos a consolidar mucho nuestra red de rutas. Vamos a crecer la operación de El Salvador, la operación de Costa Rica y la operación de México doméstico.