En logística, el flete pasó a segundo plano

La crisis logística generada por la pandemia ha afectado a todos los eslabones de la cadena, generando falta de espacio en las navieras y aerolíneas y "congestionamiento" en puertos. Lo que en principio se creyó sería una ausencia de actividad, tomó por sorpresa al sector ante los hábitos de consumo cambiantes y el auge del comercio electrónico.

Importadores y exportadores se han visto en larga espera de sus productos y pagando hasta el 500 % más en fletes provenientes de China por ejemplo. Raúl Saca, jefe de logística para la región de las Américas de DP WORLD, explica que "mucha de la gente en la industria naviera, que es la que transporta la mayor cantidad de carga, no espera mejoría en los fletes, ni mejoría en espacios hasta el 2023, es una realidad un poco difícil".

El sector vive desde 2020 momentos retadores, dijo Javier Ayala, de la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios (ASAC), dada la escasez de barcos y contenedores, el incremento en la demanda de bienes y que por el aumento en volúmenes hay problemas de "congestionamiento" que causan el retraso de las travesías que obligan a saltarse el itinerario. Todas estas variables generan el encarecimiento de los fletes, pero actualmente es el menor de los problemas.

Aparte de la anticipación y la automatización, como métodos para prever retrasos, Saca explica que "el flete ya es irrelevante, se trata de cuándo me va a llegar la carga porque va a tener que pagar más. Es una cuestión de oferta y demanda: hay mucha demanda de espacio y poco espacio y equipo para moverla".

Andrés Bolaños, gerente de carga para Panamá y Guatemala de United Airlines, explica que para afrontar esos retos hay que "reorganizarse" y pensar en cómo integrar la industria "porque realmente estamos viendo una industria muy orientada a cada actor trabajar por su lado".

Bolaños explica que a nivel de logística se utiliza una modalidad de trabajo repetitiva, pero recomienda el multimodalismo como opción viable en la coyuntura actual. "Hemos estado orientados al flete, pero se trata de analizar bien el producto a transportar, sus necesidades y la necesidad comercial, o sea, no solamente ver la fitoquímica sino también los acuerdos que tiene el vendedor y el comprador; tiempos de entrega en cuanto a costos y analizar las alternativas. Definitivamente el costo pasa a segundo plano, no es que no sea importante pero definitivamente si con el itinerario llega después de navidades no sirve".

Cuando se habla de crisis en el sector, dice Bolaños, hay que entender las diferentes visiones de cada actor. "Hay quienes dicen las aerolíneas se están aprovechando, pero es importante entender la operación de una naviera y de una aerolínea y lo que deben superar para tener rentabilidad. La aerolínea tiene que pagar por el espacio en el aeropuerto, por los servicios, hay que crear un balance porque al final del día hay menos barcos, hay menos aviones pero hay necesidad de manejar la carga". En la empresa United Airlines, explicó, hubo una reducción fuerte de personal, más de 13,000 personas.

El escenario es sumamente complejo, dijo Fernando Romero, de Grupo Logístico de Carga, quien cuenta que una compañía solicitó un envío en junio y aún no llega: "El proveedor tuvo problemas con la producción, hubo cierre de puertos en China y ahora no encuentran un contenedor especial con ventilación. ¿Qué opción hay? Traerlo por aire y eso duplica el precio. Hay clientes que están pagando hasta $20,000 por contenedor", apuntó.