Entregarán premio de HRD Congress a Federico Hernández

Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) recibirá el premio al líder empresarial del año, durante la celebración del HRD Congress, que tiene lugar del 15 al 17 de febrero en Mumbai, India. Hernández, quien también es escritor y poeta, y ha trabajado en el pasado como periodista, es el primer salvadoreño en recibir este galardón.

"Estamos gratamente sorprendidos y muy agradecidos porque es la primera que un salvadoreño recibe este galardón a nivel mundial", dijo Herández. Explicó que este congreso, que se celebra este año en su 28ª edición, reúne a filántropos, empresarios, científicos, especialistas de ciencias sociales, autores, coaches, y se premia a gente destacada en diversas áreas. "Desde el principio han tratado de premiar a innovadores, a líderes empresariales, a propulsores de nuevas estrategias para el desarrollo sustentable, ese tipo de temas", agregó.

El fundador del congreso y de esta premiación es el Dr. R. L. Bhatia, un coach internacional y autor de varios libros. Él mismo escribió a Hernández para invitarlo a asistir y comunicarle que lo habían elegido como "Business leader of the year", líder empresarial del año. "Según me comentaban, el proceso de selección es riguroso, contratan a investigadores para hacer un barrido y sacar una lista corta, que pasa a manos de un jurado", apuntó.

En el caso del premio otorgado a Hernández, la decisión estuvo en manos de cuatro jurados, incluido Bathie. Durante su premiación, el dirigente gremial dará un discurso, y recibirá un diploma y un trofeo.

Hernández tiene 10 años como director ejecutivo de la Cámara. Los jurados valoraron el aporte que ha hecho desde este cargo al desarrollo político y económico del país. "Tomaron en cuenta mi participación en Aliados por la Democracia, vieron las noticias de cuando nos tocó salir a defender a la Sala de lo Constitucional, y valoraron el aporte a que se mantuviera la separación de poderes en El Salvador", comenetó.

"Más que un reconocimiento a una persona lo veo como un premio a las organizaciones civiles y su aporte al país... No habría podido hacer muchas de esas cosas sin el respaldo de la Cámara, que tiene un peso específico, es un actor relevante en el conglomerado social y económico del país, y por lo mismo, una sola voz es imposible que haga todo lo que se pudo hacer en ese momento", señaló.

Agregó que sin el acompañamiento de más de 50 organizaciones que se unieron 2011 en contra del decreto 743, "no habríamos logrado detener la amenaza de que un grupo de personas acapararan demasiado poder real, nos motivó a unir esfuerzos y defender la institucionalidad democrática".

"Que lo reconozcan desde el otro lado del mundo me parece importante, y un mensaje muy pertinente. Protejamos la institucionalidad democrática, no permitamos que se concentre el poder", concluyó.