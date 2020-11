Entrevista | "Hay que competir más vigorosamente por cada dólar de inversión" Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de INCAE

En el marco del 13 aniversario de Revista El Economista Regional, Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y de Fundación Viva Idea, dará una ponencia vía "streaming" el jueves 26 en laque expondrá su visión de "Puntos relevantes de la economía en la nueva realidad".

A continuación, brinda un adelanto de su lectura de la situación que afronta Centroamérica ante la crisis por la pandemia de covid-19 y los retos a superar.

¿Cuáles serán algunos de los principales puntos que abordará en su ponencia sobre "Puntos relevantes de la economía en la nueva realidad"?

Estaré hablando de los grandes retos que las naciones en la región y El Salvador en particular enfrentan de cara al futuro, de los riesgos para nuestro desarrollo y sostenibilidad, de la enorme vulnerabilidad de nuestra situación y de qué debemos priorizar para salir adelante.

En sus propias palabras ¿qué debe entenderse por esta "nueva realidad" en la que nos encontramos?

En este momento una expectativa de un gran cambio que no está completamente definido por tres razones: aún no sabemos cuándo y cómo acaba esta crisis; los diversos países tenemos diferentes puntos de partida y por lo tanto realidades distintas en el futuro y tres, muchos de los cambios y tendencias que se venían gestando se han acelerado o cambiado de rumbo y, por lo tanto, aún es prematuro definir una nueva realidad. Sí puedo decir que será muy diferente a la realidad práctica de marzo de 2020 y que debemos estar preparados para reaccionar, invertir y cambiar la forma como abordamos el futuro a nivel de país, gobierno, sectores productivos, etc.

“Para una recuperación verdadera necesitamos crecer al 5 % anual o más a partir del próximo año, pero sin acceso a recursos frescos, a confianza de los inversionistas, el camino será duro”.

¿Cómo considera que encontró la pandemia de covid-19 a la región?

En una palabra: vulnerable. Somos una región que con diferentes grados, estamos rezagados en muchas áreas y saldremos rezagados a esa nueva realidad.

Esa vulnerabilidad tiene rasgos sociales, económicos, productivos, ambientales, institucionales, tecnológicos y de gobernanza. Ya estábamos en una carrera "cuesta arriba" y ahora con más retos y necesidades, con una pesada mochila sobre los hombros. Hay que cambiar y hacerlo pronto.

En general ¿cómo evalúa la actual situación económica de los países de Centroamérica y su desenvolvimiento este año?

Como una carrera hacia la subsistencia. Claro que hay sectores a los que les ha ido bien, pero en general con economías que se reducen, con desempleo y pobreza crecientes, con la válvula de escape de la emigración más restringida, con sectores que prácticamente han colapsado, cierres de empresas. Hay mucho trabajo por hacer en lo macro y lo micro y no queda más que ponerle ganas y tratar de que todos trabajemos juntos.

¿Cuáles considera que son los principales aspectos que han cambiado en el mundo de los negocios en general para la región centroamericana?

Lo que más cambia es que hay que competir más vigorosamente por cada dólar de inversión, de exportaciones y de ventas.

Con excepción de las empresas de base tecnológica, algunas de las cuales han crecido y prosperado, los demás nos estamos enfrentando a competencia más dura para todo, desde para conseguir un empleo hasta para atraer la siguiente gran empresa a invertir en la región y sus naciones.

Creo que el clima de negocios se ha deteriorado aún mas allá de lo causado por la pandemia, por inseguridad jurídica y algunas arbitrariedades de los gobiernos.

¿Cómo deben afrontar estos retos los sectores claves para la región como industria textilera, construcción, agroindustria y comercio?

No hay una respuesta única a esto. Los textileros dependen del repunte de la demanda y de atraer inversionistas y contratistas, de cuán listos hayan estado para sus reaperturas. Los constructores dependen del crédito y las inversiones y esto es variable en los diversos países.

A la agroindustria como mercado le ha ido bien, habría que ver cómo los ha afectado el clima y otros factores que inciden en su productividad; El comercio, entre cierres y caída de la actividad económica y el consumo se debe haber golpeado, sobre todo en lo no esencial.

“(Las principales herramientas son) trabajo colaborativo, alianzas estratégicas y articulación de nuevas cadenas de valor”.

Tomando en cuenta el gran peso que tiene el sector micro y pequeña empresa, ¿cómo deberían estas adaptarse a la nueva realidad

Esta es la pregunta del premio. Por lo indicado en las respuestas anteriores y el alto grado de riesgo, más la vulnerabilidad e informalidad existentes entre las micro y pequeñas empresas, este sector como ninguno ha estado en "modo de subsistencia". Habrá que trabajar muy duro para reconectarlos en sus cadenas de valor, ofrecerles nuevas plataformas de distribución, seguramente con mayor tecnología.

Habrá que buscar por medio de créditos y avales como se logra darle continuidad operativa a los nodos de los que dependen para su operación. Son una gran reto y por eso mismo debe entrar a ser parte del plan la palabra solidaridad.

¿Quién es el?

Roberto Artavia

Trayectoria:

exrector de INCAE Business School y director-fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.