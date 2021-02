Entrevista | "La deuda no subió más porque los desembolsos no fueron más rápidos": Carolina Alas de Franco, investigadora de Fusades

Sin datos puntuales para poder saber si lo que se gastó el año pasado (20 % más que en 2019) fue solo por la pandemia, y sin claridad acerca de medidas para contener el gasto, la economista Carolina Alas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), explica que el país está en una situación fiscal insostenible.

Sobre todo, porque para 2021 se está gastando aún más sin tener certeza de dónde provendrán los fondos para hacerle frente, tal como sucede con el aumento del subsidio al gas y el alza a la pensión mínima.

¿Cómo considera que cerró la deuda en 2020?

El año pasado fue crítico para el país, no solo por la pandemia en sí, sino por el manejo que se hizo, que agravó más toda la situación y por la indisciplina fiscal.

La forma en que se cerró (en deuda) es como se había anticipado, que iba a haber un incremento muy importante de la deuda. Si antes traíamos una trayectoria de insostenibilidad, porque en estos 10 años estaba creciendo y no se lograba estabilizar, por lo menos teníamos ciertas metas y parámetros respecto (de hacía a dónde íbamos) por la ley de responsabilidad fiscal que servía para no excederse.

Pero la pandemia abrió una caja y con esa justificación de la pandemia lo que se pidió de deuda fue sustancial, y sin un plan y un presupuesto, eso explotó.

Así, tenemos que la deuda llegó a $22,139.2 millones al cierre de 2020, un incremento de $2,854 millones comparado al nivel de deuda de 2019.

En términos del PIB, según nuestras proyecciones, que calculamos de una caída del 7.1 % nominal, (el peso de la deuda) sería de alrededor de 88.3 % del PIB. Es decir, que en un año, algo nunca visto, aumentó 16.9 puntos del PIB.

¿Nunca se había dado un crecimiento de la deuda de esta magnitud?

En un año no, no en las últimas décadas no había pasado que hubiéramos tenido en un solo año 16.9 puntos del PIB (de incremento). Aun con la indisciplina fiscal, en 10 años aumentó como 20 puntos del PIB, más o menos 2 puntos promedio venía aumentando (al año).

Esta deuda no subió más porque los desembolsos no fueron más rápidos... De los $2 mil millones que aprobó el decreto 608, solo se lograron incorporar $659 millones y eso fue lo que paró que la deuda no subiera aun más. Y la forma en que se están usando estos fondos, desde el inicio, sabíamos que no era solo para la pandemia, la información de eso era bien general, no había un presupuesto específico.

Se sabía que era una cantidad exorbitante la que se había aprobado, $3 mil millones solo en esos dos decretos, pero realmente se hizo también uso de LETES y CETES y aunque no se incorporó todos los $2,000 millones vimos que la deuda aumentó en $2,854.5 millones. Esto nos lleva a una trayectoria de insostenibilidad y no hay planes, ni presupuestos, no hay claridad, y hay muchas anomalías y señalamientos (del manejo) que han traído advertencias de las agencias calificadoras.

Esto ha afectado grandemente al país, se tienen que tomar medidas correctivas.

¿De este aumento de la deuda, cuánto es solo por la pandemia?

Está difícil de saber porque no hay un reporte unificado.... habría que ver cada uno de estos préstamos, pero de la mayoría no hay mucha información al detalle para qué se ha utilizado.

En el presupuesto de 2020 había $200 millones que eran para préstamos y $650 millones que eran para refuerzo presupuestario, en teoría sería como $850 millones de incremento de deuda presupuestada y no relacionada para la pandemia.

¿Y para este año se tendrá que empezar a pagar los intereses del bono de los $1 mil millones?

Sí, incrementa y son $95 millones anuales de intereses que ya empiezan a pagarse, pero además, de acuerdo a como han presentado el presupuesto ese incremento de la deuda continúa. Porque de acuerdo a las cifras y los faltantes, porque no es realista y tiene un montón de estimaciones y sobreestimaciones... todo eso nos llevaría, según nuestras proyecciones, a una deuda de $25,193 millones, eso es aproximadamente 98.3 % del PIB.

¿No se ha tomado ninguna medida para contener el gasto?

Al contrario, el presupuesto 2021 es el que pide muchísimo más para refuerzo presupuestario, no hubo una racionalización del gasto. Y es un presupuesto en que no se puede vigilar los gastos que van a ser para la pandemia. Vamos a terminar, de acuerdo a nuestras proyecciones, con un déficit alto.

El déficit de 2020 es de $2,479 millones, alrededor de un 9.8 % comparado al 3.1 % que hubo en 2019... se han creado gastos nuevos que se convierten en permanentes sin tener el financiamiento. Y para el 2021, de acuerdo al presupuesto y sus faltantes, ese déficit sería incluso mayor de $3,034 millones, tendríamos un déficit mayor al de este año.

En estos cálculos no se ha considerado el aumento al subsidio al gas y de la pensión mínima, porque (este último) aunque quedó en el articulado no hay fondos para alimentarlo y se quiere usar el fondo de garantía solidaria, y eso es debilitar el sistema.

¿Quién es?

Carolina Alas de Franco investigadora del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).