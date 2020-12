Entrevista | "La situación fiscal es una bomba de tiempo" Ricardo Castaneda, economista senior del ICEFI

La crisis del covid-19 ha golpeado fuertemente la economía y ha generado también que la situación fiscal de muchos países esté vulnerable, porque los gobiernos han tenido que afrontar gastos extraordinarios para poder aliviar de alguna manera la situación de sus ciudadanos. Solo este año, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la emisión de deuda soberana subió 45 % en América Latina.

Centroamérica tampoco se libra de este golpe. Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) hace un análisis de cómo estaba el istmo y cómo han cambiado los parámetros de vulnerabilidad fiscal, sobre todo en los países más afectados: El Salvador y Costa Rica.

¿Cómo ha incrementado la deuda por la crisis del covid-19, sobre todo en aquellos países que ya tenían problemas desde 2019?

Uno de los impactos de la pandemia en todos los países de la región centroamericana, producto de la caída en la producción, es una disminución de sus ingresos y adicionalmente, para poder enfrentar la pandemia era necesario incrementar los gastos... Es así, que en todos los países de la región centroamericana se ha aumentado el déficit y también la deuda pública. Obviamente, ese incremento no ha sido en la misma magnitud en todos los países de la región. Eso creo que es importante tenerlo presente, porque significa que no todos han atendido de la misma manera la situación

¿Pero algunos ya venían con una situación crítica en sus finanzas?

Si uno analiza previo a la pandemia los países que tenían la situación fiscal más critica eran El Salvador y Costa Rica. En Costa Rica la situación era bastante compleja, porque los déficit que ellos traían ya eran déficit de alrededor de 8 puntos del PIB previo a la pandemia. Es decir, que era un déficit sumamente alto y que indudablemente era necesario hacer reforma. Para que tengamos un contexto, por ejemplo, la deuda del Gobierno central de Costa Rica cerró en 2019 con 58.5 % del PIB. Pero para el 2020 nosotros estimamos que la deuda de Costa Rica va a cerrar en 70.8 % del PIB. Es un incremento casi de 12 %; y de acuerdo al presupuesto que ellos presentaron, la deuda para el próximo año llegaría a 80.5 % del PIB.

Eso implica que en casi en dos años Costa Rica va a aumentar su deuda pública en 20 puntos del PIB. Eso es evidentemente alarmante.

Y por eso desde el mismo Gobierno se ha reconocido la necesidad de hacer una reforma fiscal mediante una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque simplemente es insostenible continuar así.

En el caso de Costa Rica se está hablando de una reforma tributaria, que se va a aumentar el IVA...

Yo creo que el otro año, no sólo Costa Rica va a tener que hacer reformas, sino que varios países que necesitarían hacerlas para poder compensar todas las pérdidas que se ha tenido.

Todos los países tienen que hacer reformas, solo que yo no diría que únicamente reforma tributaria, sino reformas fiscales. Porque tienen que haber cambios tanto en el lado de los ingresos, pero también en el lado del gasto público e incluso en los mecanismos de cómo se han estado endeudando los país.

Porque en el marco de la pandemia, lo que hemos visto es que si bien los países, han estado utilizando deuda, no necesariamente han estado utilizando lo mejor en instrumentos... sin duda no hay un solo país de la región centroamericana que no requiera algún tipo de reforma.

Y por supuesto, hay otros que les urge aún más, como es el caso de El Salvador y Costa Rica.

“Veamos lo que ha estado pasando estos meses, no es normal que un Estado no esté cumpliendo las obligaciones básicas... esos ya son indicadores de una situación fiscal que ha llegado al límite”.

Si tuviera que evaluar a Costa Rica y El Salvador, ¿quién tiene la situación más complicada?

Yo diría que ambos tienen una situación fiscal sumamente crítica, pero con matices. ¿Y en qué sentido? Que Costa Rica sus niveles de déficit ya eran altos previo a la pandemia, pero en el marco de la pandemia ellos priorizaron reacomodar el presupuesto y no recurrir a tantos niveles de deuda como lo hizo El Salvador.

Adicionalmente, en el caso de Costa Rica, finalmente tiene otro tipo de instrumentos frente a su situación crítica, porque todavía tienen una política monetaria y está avanzando en el diálogo. Habrá que ver cuáles son los resultados de eso, pero están avanzando y tienen claridad de los problemas y saben que deben adoptar medidas.

En cambio, en el caso de El Salvador, por un lado, fue el país que más se incrementó o el que más utilizó deuda en el marco de la pandemia de la región. No tiene otro tipo de instrumentos porque no tiene política monetaria y adicionalmente pareciera que no se está terminando de dimensionar el problema fiscal, pues no está siquiera en diálogo sobre cuáles son las medidas que se deben de adoptar.

Y entonces esto provoca de que en los perfiles de riesgo, aunque en ambos países sean altos, en el de El Salvador sea aun mayor. Porque en términos de certidumbre, en Costa Rica están dando pasos para empezar a resolver el problema. Todavía habría que ver si se concrete y cómo.

Pero en el caso de El Salvador eso ni siquiera se ve, lo que se está observando es una mayor tensión, polarización que complejiza. Y además el tema electoral, pues que también le agrega mayor incertidumbre.

¿Cuando hablamos de que es el que más aumentó deuda de toda la región también es uno de los que más aumentó de América Latina, verdad?.

Es de los que más incrementó de América Latina, efectivamente. Habrá que ver ya con los datos cuando se cierren los años; pero como porcentaje del PIB, por lo menos de lo que les aprobó en la Asamblea para que pudieran negociar, sin duda El Salvador es el país que más... Si uno revisa los $3,000 millones adicionales que se dieron, representan el 40 % del presupuesto aprobado para el año 2020. O sea, es una cifra altísima.

¿Quién es?

Ricardo Castaneda Economista Senior del ICEFI y coordinador de País para Honduras y El Salvador.

Trayectoria: Fue coordinador del área de “Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo del ICEFI.

Sabemos que en el caso salvadoreño también se espera una negociación con el FMI, qué otras salidas u opciones tiene realmente el país para poder tomar un mejor rumbo fiscal?

Hablemos de las soluciones que están en la mesa, pero que no necesariamente van a ser las más adecuadas y de las adecuadas.

Digamos que dentro de las adecuadas, finalmente, cuando usted llega con el FMI y piensa negociar, previamente se tiene que tener muy claro qué medidas va a adoptar. Y en realidad, lo que el gobierno debería de estar haciendo es presentando un plan y diciendo a la sociedad: "estos son los problemas que tenemos y esta es nuestra propuesta para poderlo solucionar". Y a partir de ahí, sentarse en una mesa de negociación con los distintos actores del país... Eso es lo que debería de hacer.

Le aseguro que si se lograra, por ejemplo, ese tipo de negociación es muy sencillo, porque usted llega con esta negociación al Fondo y le dice "mire, ya nos pusimos de acuerdo a lo interno. Esas son las medidas que vamos a adoptar. Entonces ayudan ustedes también con endeudamiento mucho más barato que nos permita reestructurar la deuda".

Con eso reducimos el servicio de la deuda, permitimos un espacio y un alivio. Eso es como la principal opción que tiene el Gobierno, pero que en la práctica está lejos de implementarlo.

¿Ahora, qué otras opciones tienen ellos? Bueno, uno es esperar el resultado de las elecciones para que a partir de un escenario en el que tengan ellos su mayoría en la Asamblea Legislativa, no necesitan negociar con nadie y llevan uno de estos famosos paquetazo fiscales.

¿Implicaría incremento de impuestos?

Incremento de impuestos, nuevo impuestos, puede incluir despidos de personal. Habría que ver, pero el punto es que como ya no necesitan negociar con nadie... El problema de esto es que le puede provocar problemas de ingobernabilidad democrática.

Luego están las tentaciones de que se piense que para poder solucionar el problema fiscal se pueda hacer, por ejemplo, desdolarizando o nacionalizando pensiones, que son como medidas que algunos puedan pensar que eso le va a resolver el problema fiscal, lo cual no es cierto.

¿Pero volviendo atrás, la reforma de previsional, es decir estatizando nuevamente, sería nueva deuda? Porque la anterior todavía se está pagando.

Exactamente. Y en el corto plazo puede solucionar sus problemas, como se va a tener un fondo puede decir por ejemplo "de aquí financio mi déficit fiscal, y lo hago a una tasa de interés bajo o incluso no pago tasas de interés". El punto es que usted estaría condicionando el retiro de la próxima generación.

Por eso es que nosotros en el ICEFI que hemos estado insistiendo una y otra vez del tema de la madurez política. El tema de lograr acuerdos cuanto antes en el ámbito fiscal, porque si no, a una situación que ya es crítica. Esto es una bomba de tiempo. Veamos lo que ha estado pasando estos meses, no es normal que un Estado no esté cumpliendo las obligaciones básicas como el pago de salarios o el traslado de transferencias a municipalidades, o sea, esos ya son indicadores de una situación fiscal que ha llegado al límite. Y a partir de ahí es donde se deberían adoptar las medidas adecuadas.

¿Esta situación podría incidir en que la deuda futura también sea más cara?

Sí, porque al final de cuentas es un indicador que toman en cuenta a los inversionistas. Ahora El Salvador tiene la deuda más cara de la región. Si uno ve el EMBI antes de la pandemia, Costa Rica estaba por encima de nosotros, realmente empezó a modificarse en febrero, si uno hace una inferencia a partir de lo del 9 de febrero... a partir de ahí se empieza a ver un cambio y luego ya El Salvador ha superado y en estos momentos es el que tiene el índice más alto.

Y adicionalmente, en los últimos meses, mientras en el resto de los países seguía disminuyendo, se había mantenido estable, en el de El Salvador, subió nuevamente y fue por todo estos problemas de atrasos del pago de salarios a la Asamblea Legislativa. O con las reuniones que tuvieron las autoridades de Hacienda con el Fondo Monetario Internacional, con los mismos inversionistas, donde ante preguntas de: ¿Cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el Gobierno? No se pudo dar claridad, de hecho El Salvador no ha presentado su marco fiscal de mediano plazo, que es un instrumento que siempre se acompaña junto con un presupuesto.