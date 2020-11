Entrevista | Ricardo Simán, presidente de Almacenes Simán: "Hay que dar confianza a las inversiones a mediano y largo plazo"

Almacenes Simán cumple, el 8 de diciembre, 99 años de haber sido fundado, y en 2021 llegan a su primer siglo de operaciones. La celebración, sin embargo, no será como la esperaban, pues el golpe que significó la pandemia del covid-19, y las restricciones que implican las medidas sanitarias que se han vuelto la "nueva normalidad" lo han obligado a cambiar su enfoque.

Ricardo Simán, presidente de Almacenes SIMAN, habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre su experiencia durante la crisis sanitaria, el cierre y la cuarentena obligatoria en El Salvador, la forma en la que han retomado el trabajo en la cadena de almacenes y sus perspectivas sobre la recuperación económica del país.

¿Cómo se están preparando para celebrar este casi primer siglo de operaciones como Almacenes Simán?

Es un orgullo que una empresa que se fundó hace 100 años por nuestro abuelo y que empezó en un portal en el centro de San Salvador, con solo un colaborador en aquella época, con el trabajo del abuelo, mis tíos y mi padre, pues fueron progresando poco a poco y fueron creciendo tanto en el local y en el tipo de productos, como la evolución que tiene una empresa que se va modernizando y se va acoplando a los tiempos durante toda esa época, hasta el día de ahora. Para nosotros es emblemático que la empresa nació en El Salvador y ahora nos encontremos en cuatro países de Centroamérica.

¿Cómo fue para ustedes la experiencia de los cierres por la pandemia de covid-19? ¿Cómo ha sido la reapertura?

No creo que lo hallamos superado aún, ha sido un año súper, pero súper complicado, como en todo el mundo y para el 90 % de las empresas, porque habrá otras empresas de servicios o de otra índole que han podido tener mejor desempeño. Nosotros acatamos, por supuesto, en toda Centroamérica las cuarentenas, estuvimos cerrados completamente durante varios meses, por momentos se nos permitió abrir nuestra tienda online, www.siman.com, y también con la limitación del recurso humano que esto significaba, pudimos atender algo de la demanda de nuestros clientes. Por supuesto, nadie estaba preparado para semejante contingencia, para esta emergencia y fallamos en varias oportunidades que la situación requería y nadie estaba preparado para ello. Por ejemplo, nuestro centro de contacto, tenía 40 o 50 operadores, llegamos a tener en un momento dado 130 y no fue suficiente, porque la demanda era tan grande: conseguir información de los saldos de tarjetas de crédito y dicha demanda nos sobrepasó. Es una experiencia que hemos tomado también y nos ayudó que veníamos desde diciembre del año pasado implementando nuestra nueva plataforma de www.siman.com, y lo logramos terminar en junio, ya activamos la nueva plataforma la cual es más ágil y más moderna, y estamos dando un mucho mejor servicio al respecto, pero todo es un aprendizaje.

¿Cómo quedan los proyectos y planes de inversión que tenían antes de la pandemia?

Totalmente congelados, solamente el de modernizar nuestro sistema de www.siman.com lo terminamos, y también por medio de Inditex de España se traía un plan de implementar www.zara.com. Son las dos cosas que no congelamos, que no paramos, porque por lo demás estuvimos casi sin ingresos durante más de cinco meses y eso es fatal para cualquier empresa. Post pandemia podemos decir que gracias a Dios se está recuperando el mercado, la gente creo que ha confiado en la forma en que nosotros estamos operando, las medidas de sanidad que hemos tomado, tanto con nuestros colaboradores como con las tiendas, tenemos códigos muy estrictos de higiene en las tiendas, físicamente, y también damos capacitación a nuestros colaboradores en el distanciamiento, en el lavado de manos, en cuestiones de higiene.

¿Cree que se puede esperar una recuperación en 2021, o sería hasta 2022 0 2023?

Creo que el 2021 va a ser un mejor año, consideramos que será mucho mejor si las circunstancias no cambian, y esperamos que en los diferentes mercados a donde operamos haya estabilidad, tranquilidad, seguridad jurídica y un apoyo al desarrollo económico.

¿Qué condiciones tienen que darse para que retomen sus planes de inversión?

Seguridad jurídica, estabilidad y que haya un ambiente propicio para ello. Después de esta experiencia, la modalidad de ventas por internet, por medios electrónicos como el WhatsApp y la nuestro sitio web, irán tomando mayor preponderancia y mayor influencia en la sociedad en todos los mercados, en todos lugares. Nos estamos concentrando en pulir estos canales y ser una empresa omnicanal, que usted pueda comprar por el centro de contacto por teléfono, por el WhatsApp, por el sitio web, tiendas físicas, y en todos los lugares podamos contar con la misma información.

Muchas empresas han retomado las operaciones tras los cierres, pero de forma parcial, no con la misma cantidad de personal. ¿Cómo lo han hecho ustedes?

La gran mayoría de nuestro personal ha vuelto a sus labores normales, sí hay algún tipo de reestructuración pero en su mayoría ya están laborando, los que no hemos permitido que regresen a laborar son personas que por su edad o por condiciones de salud y prescripción médica no es conveniente que anden circulando fuera de su hogar. No les pedimos que regresen sino que se queden en casa y tomen las precauciones. También las señoras que están embarazadas están en sus casas. Y todo esto también ha traído un conocimiento de cómo manejar el trabajar desde las casa, remotamente.

¿Cree que el teletrabajo es un modelo que se puede implementar de manera permanente, según su experiencia?

Depende de la función que cada quien ejecuta. Hay algunos que es necesaria la presencia física. Hay otras que pueden ejecutarse desde sus casas. Pero como somos atención al público en la mayoría de nuestras operaciones, la presencia física es importante.

¿Cuáles serán sus prioridades cuando se logre volver a una normalidad relativa, tras la pandemia?

La parte más importante es resguardar la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, y siempre estar a la vanguardia de la prevención en ese sentido. En segundo lugar, el poder solidificar nuestros canales electrónicos, ir avanzando según lo demanda la tecnología.

Para ustedes viene la temporada alta, con las fiestas de fin de año, ¿cómo se están preparando, será distinto debido a la situación?

Nosotros vamos a seguir siendo vigilantes y muy estrictos con las medidas sanitarias y la cantidad de clientes y colaboradores que pueden estar en nuestros locales, aunque esto signifique algún tipo de sacrificio en ventas, trataremos de alargar los periodos de las temporadas, pero vamos a limitar el aforo de gente que pueda ingresar a nuestras tiendas, como lo hacemos actualmente. Tenemos que ser muy responsables para colaborar con la sociedad en evitar los contagios. Tenemos muy bien señalizadas las colas de cajas registradoras, tenemos conteos en las entradas, y un control para que no haya más de la prudente cantidad de clientes que se puede permitir. Exigimos mascarillas a nuestros clientes y demás medidas de higiene.

¿Harán campañas para promover el resto de canales?

Por supuesto. En eso estamos, estamos innovando en algunos canales, con formas de que el cliente pueda visualizar los productos sin necesidad de estar presente en las tiendas. Facilitar las compra sin que la gente tenga que estar presente físicamente.

¿Cómo van los planes de celebración del aniversario?

La coyuntura nos obligó a cambiar bastante los planes de aniversario, primero porque la inversión más importante es en la prevención y en cuidar la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, y reducir la parte festiva. Creo que ninguno de nosotros vamos a poder volver a ver la celebración de otros 100 años, pero ese sacrificio lo tenemos que hacer. Teníamos muchos planes y los hemos tenido que recortar, pero de alguna forma vamos a hacer sentir la tranquilidad y el orgullo de cumplir 100 años. Ya nos sentimos centenarios.

¿Cómo ve el avance de la reapertura económica en El Salvador?

Estamos casi normalizados, en El Salvador no hay tropiezos para poder operar en estos momentos. Nosotros nos hemos autoregulado para ser socialmente responsables. Ahora no hay ninguna restricción.

¿El impacto económico se pudo haber reducido si los cierres se hubieran manejado de otro modo?

No soy médico, pero he escuchado opiniones y visiones de personas técnicas, y ellos creen que pudo haber manejos diferentes. En momentos así es bien fácil opinar cuando no se está con la responsabilidad, considero que hubo desde el inicio responsabilidad en el sentido de ser muy estrictos y en poner disciplina con los cierres y el evitar que se propagara con mayor fuerza esto. Lo que sí fue duro, creo yo, fueron los centros de contención, que talvez hubiera podido haber una modalidad distinta.

¿Qué se debe aportar, desde la parte del Gobierno, para facilitar la recuperación económica?

Normalmente lo que los empresarios necesitamos es que se nos deje trabajar y evolucionar, no creo que lo que necesitamos que nos ayuden los gobiernos, o nos faciliten, sino que entre menos barreras y menos intervención, pues nos desarrollamos mejor en el ambiente en que operamos, sin tanta restricción.

El Gobierno ha anunciado algunas medidas para apoyar a las mipymes, ¿cree que esto tendrá efectos positivos en la dinámica económica?

Creo que esto dará un poco de oxígeno a estas empresas que tanto lo necesitan, es necesario. Ojalá estas empresas salgan adelante y puedan cumplir con sus compromisos. Es una situación difícil y complicada para muchos.

Estamos por ir a elecciones, un periodo en el que se frenan proyectos e inversiones, ¿cómo cree que esto repercutirá, junto a la pandemia también, en el desempeño de la economía?

Siempre cuando hay un periodo electoral hay alguna tensión y se siente un poco la recesión, ojalá que la campaña sea de mucho respeto, de mucho orden, y que no haya muchas presiones políticas para que los salvadoreños podamos trabajar en paz.

¿Qué hace falta en estos momentos para mejorar el clima de inversiones?

Bajar un poco la tensión política que existe en estos momentos, pero entendiendo cómo funciona este aspecto, lo considero difícil. Para la certidumbre y la seguridad jurídica se necesita respeto a las leyes existentes y los debidos procesos. Que no sintamos que los empresarios estemos en una situación de presión o de acoso que ponga incómodo el ambiente empresarial.

¿Está funcionando la institucionalidad en estos momentos?

En cierta forma sí, porque vemos decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el poder Ejecutivo y otras instituciones que tienen distintos roles en la institucionalidad del país. Pero sí vemos con preocupación que hay ocasiones en que no hay un respeto a la división y balance de poderes. Recordemos que a nuestro país le a costado muchos sacrificios, especialmente en vidas llegar al proceso democrático e institucional al que se a llegado, por ello debemos ser celosos de no perder esos grandes avances.

¿Quién es el?

Ricardo Simán Presidente de Almacenes Simán

Trayectoria:

Destacada participación en gremiales como: CAMARASAL y ANEP.