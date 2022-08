Equidad aportaría más a la economía salvadoreña que las remesas

Lograr que exista equidad en la ocupación laboral entre hombres y mujeres permitiría a El Salvador aumentar su producto interno bruto (PIB) en un porcentaje mayor que el mismo valor que representan las remesas en el país, afirma el Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador (UNFPA por su siglas en inglés).

En su estudio "Bono demográfico de género y su impacto en el crecimiento económico de El Salvador", la organización señala que entre 2010-2019, las remesas representaron entre el 18 % y 21 % del PIB nacional; sin embargo, la inequidad en la participación económica de hombres y mujeres en ese período, le costó al país cerca del 25 % de su PIB nominal.

Según UNFPA, "El Salvador podría haber generado más de producción de bienes y servicios, si hubiera existido paridad en la ocupación laboral de la población de 16 años o más… Este costo es alto para un país de renta media con limitaciones para el estímulo del crecimiento económico, generación de empleo decente y mejora de los ingresos de los hogares".

Neus Bernabeu, representante del UNFPA en El Salvador resaltó que las violaciones en materia de derechos y los obstáculos para el desarrollo de las mujeres tienen un impacto negativo en la económica del país.

"Cuánto hablamos de las remesas y de la contribución a la economía salvadoreña, pues bueno aprovechar ese volumen de género supondría más o menos lo mismo que las remesas en el país… Muchas mujeres, sobre todo las más pobres, las que viven en zonas rurales, las que tienen menos niveles educativos, están excluidas todavía de las oportunidades económicas", expuso en la presentación del estudio.

Limitantes. UNFPA resaltó avances en el país, sin embargo dijo que aún existen limitantes para las mujeres, como las responsabilidades del cuidado.

Oportunidades

En el informe, el fondo resalta la oportunidad que tiene El Salvador si aprovecha "la ventana para el desarrollo" que el bono demográfico, es decir la población con niveles altamente favorables para la acumulación de activos económicos, le ofrece en la actualidad.

"El bono demográfico abre una ventana que ayuda a generar mayor ingreso… Entre 2020 y 2050, El Salvador experimentará una era demográficamente óptima para el crecimiento económico", expone. Pero aclara que este aprovechamiento supone que se realicen transformaciones en el rol de la mujer, teniendo en cuenta que la desigualdad social en el reparto de las responsabilidades de trabajo doméstico-reproductivo también orilla a que este grupo poblacional se inserte en trabajos flexibles que le permita compaginar sus tareas domésticas con la obtención de ingresos, aun cuando sea en condiciones laborales precarias.

La consultora internacional, Adriana Velásquez consideró que para el aprovechamiento de este bono, es necesario que se generen las condiciones económicas necesarias para que las mujeres participen en la vida económica del país, no solo en la misma proporción que los hombres sino también con menor precariedad laboral e igualdad de ingresos.

En cuanto a los ingresos, Miriam Bandes, representante de ONU Mujeres afirmó que en El Salvador, las mujeres ganan $64 menos que los hombres. "La mujer gana $321 y $385 el hombre… eso es importante porque quiérase o no, no te promueve, a parte de la carga laboral en la casa, sería interesante ponerle cifras de cuánto cuesta el trabajo de la mujer dentro de la casa", explicó. UNFPA reveló que un 36 % de las salvadoreñas de más de 16 años de edad no trabajan por responsabilidades relacionadas con el cuidado.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas recomendó la creación de políticas públicas con enfoques sociodemográficos diferenciados que atiendan el rezago de acceso a la vida económica, calidad del empleo y la dedicación a las labores doméstico-reproductivas redistribuidas, para el cierre de estas brechas.

Asimismo, continuar midiendo de forma periódica las dinámicas socioeconómicas y demográficas para lo que se debe "garantizar que se cuenta con las capacidades estatales para la realización de la encuesta de hogares y propósitos múltiples". Además de "contar con un sistema estadístico nacional fuerte, autónomo y moderno, capaz de generar la información que necesitamos es un pilar para la construcción del desarrollo".



PUNTOS RELEVANTES

Cuellos de botella para lograr la paridad de género en las diferentes etapas del curso de la vida:

1. NIÑEZ

Acceso adecuado a estimulación temprana; educación preescolar y primaria; seguridad alimentaria y nutricional; salud y vivienda.

Orfandad u otra ausencia de tutoría legal-afectiva-material adecuada.

Embarazo a temprana edad no deseado o forzado.

2. ADOLESCENCIA

Acceso y garantía de culminación de proyectos educativos secundarios y terciarios.

Ingreso oportuno al mercado laboral.

Acceso a educación, información y servicios para el ejercicio de una sexualidad segura, responsable, digna y satisfactoria.

3. ADULTEZ

Rezago en la obtención de logros educativos valorados por el mercado.

Exclusión laboral por dedicación exclusiva a labores domésticas y reproductivas no remuneradas.

Disfrute de licencias de maternidad y paternidad equiparables.

4. VEJEZ

Inserción laboral basada en la realización personal y no en la precariedad.

Acceso a pensiones dignas (ya sea contributivas o no).

Acceso oportuno a consultas, exámenes, medicamentos y otros servicios médicos asociados con el tratamiento oportuno a enfermedades.