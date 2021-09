"Tú no tienes la capacidad de decir no": Aceptar bitcóin será obligatorio y habrá consecuencias legales a quienes se nieguen, advierte asesor de Presidencia

Este martes 7 de septiembre entra en vigor la Ley Bitcóin que, según su artículo 7, obligará a todo agente económico a aceptar pagos con bitcóin.

A un día de que esto ocurra todavía son más las dudas que las certezas en la población sobre la implementación de la criptomoneda, las implicaciones y consecuencias de no utilizarla, pues el reglamento que se esperaba que aclarara las interrogantes es un documento de a penas tres páginas publicado la semana pasada y no deja claros muchos aspectos.

El asesor jurídico de la presidencia Javier Argueta fue entrevistado sobre el tema, este lunes por la mañana en el programa televisivo Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El funcionario reiteró lo que la ley ya dice y lo que el Gobierno se ha empeñado en negar desde su aprobación en junio: A partir de la entrada en vigor, todos los proveedores de productos y servicios estarán obligados a aceptar pagos con bitcóin, para lo cual también están obligados a descargar e instalar una aplicación que funcione como billetera digital en sus teléfonos inteligentes.

"Lo que dice el artículo 7 es que tu, teniendo la billetera electrónica, debes aceptar la transacción (de bitcóines)", dijo. Agregó que el "deberá" del referido artículo "es la obligación de la transacción".

Argueta justifica esta obligatoriedad a la que se someterá a los salvadoreños en que, ya con el dinero dentro de la billetera digital, las personas podrán cambiarlo a dólares si así lo desean.

Por otra parte, Argueta dijo que "hay dos aspectos fundamentales para no incumplir la ley" por parte de los que venden productos y servicios, incluyendo en el sector informarl, y dijo que el primero de estos será tener instalada la billetera electrónica. "El Estado ha proporcionado una billetera que se llama Chivo. Entonces tu no tienes la capacidad de repente de decir no hay, porque es gratis", argumentó. "Lo que es obligatorio es la transacción", reiteró más tarde.

En junio, el presidente Nayib Bukele ya había adelantado: “si hay una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcóin".

Esto implica que si una persona del sector informal vendía productos con pago solamente en efectivo sin contar con la opción de pago digital mediante tarjetas de débito, crédito o transacciones bancarias -modalidades legales ya existentes y disponibles en diferentes comercios- ahora estará obligado a tener instalada una billetera digital en su teléfono inteligente y aceptar transferencias por medios digitales si el cliente así lo decide. Si necesita efectivo, deberá acudir a un cajero ligado a la wallet para obtener el dinero en efectivo que -si no existiera la Ley Bitcóin- hubiera recibido inmediatamente durante las ventas.

¿Cuál será la consecuencia a quienes se nieguen a aceptar pagos en bitcóin?

Argueta dijo que si bien "en materia de derecho sancionatorio la ley no trae nada, sí hace referencia por ejemplo en una integración normativa, en una figura que se llama normas penales en blanco, donde hace remisiones de infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, hace referencia también a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero" y "hace una remisión internormativa precisamente para proteger al consumidor".

"Es el punto del artículo 7", dijo sobre el que trata de la obligatoriedad de la criptomoneda.

"¿Y si me roban el celular y se van los bitcóin que tenía?", fue otra de las preguntas realizadas al funcionario. Argueta no supo explicar cómo se evitará que esto ocurra, y respondió en su lugar que El Salvador "no es el único país" que usará la criptomoneda y que "en Argentina hay mucha transabilidad en Bitcóin", pero que El Salvador es "el primer país que lo regula". La diferencia entre Argentina y El Salvador es, sin embargo, que la aceptación de pagos en bitcóin no son obligatorios en el país sudamericano, como sí lo serán en El Salvador.

Luego, Argueta agregó: "el sistema de encriptaciones que ya esta aprobado en Chivo (la wallet estatal) es tan seguro en materia de protección de datos, en materia de resguardar dinero, se van a unir los bancos para asegurar o afianzar cualquier tema que pueda pasar. Es lo mismo cuando depositás cierta cantidad de dinero a plazo, se tiene que asegurar que esta resguardado el tema", dijo sin ahondar.

Por otro lado, Argueta asegura que los salarios continuarán pagandose en dólares, porque así lo establece la Ley de Integración Monetaria con la que se dolarizó El Salvador, y el pago de salarios con la criptomoneda no está contemplado en la Ley Bitcóin.

Asegura, además, que las pensiones también se seguirán pagando en dólares, así como la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Unas horas después de sus declaraciones, la Asamblea Legislativa recibió nuevamente una petición formal de para derogar la Ley Bitcóin. La iniciativa fue presentada por la diputada de VAMOS Claudia Ortiz, quien cuestionó a la bancada de Nuevas Ideas, que es mayoría, si acatará la voluntad del pueblo o ignorará los múltiples rechazos hacia la ley inconsulta.

Para el martes hay convocadas diferentes protestas ciudadanas para rechazar la entrada en vigor de la referida ley.