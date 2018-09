Escapa de las deudas con estas 8 acciones claves

El pago de las deudas se vuelve un sinónimo de intranquilidad en cientos de personas; puesto que la obligación principal del deudor es cancelar o devolverlo en un tiempo establecido mediante los términos y condiciones que se pactan desde un inicio con el acreedor.

Pero endeudarte demasiado y no generar o recibir los ingresos suficientes para poder pagar puede traer grandes consecuencias. Por ello Banco Agrícola te comparte las siguientes acciones para salir de tus deudas.

1. Elabore un presupuesto:

El objetivo principal de realizar un presupuesto es ordenar el dinero que recibes de tu sueldo, para destinar cantidades específicas a los pagos fijos; de esta manera comenzará a saldar las deudas.

¿Sabes cómo hacer un presupuesto? Aquí te explicamos cómo:

2. Fijar fechas de pago:

Si utilizas tarjetas de crédito o débito anota las fechas de pago para no olvidar su cancelación, puesto que si no finiquitas en el tiempo que se establece, el siguiente mes llegará con recargo de más intereses.

3. Pagar más del mínimo:

Debes de cancelar más del monto mínimo; lo mejor es pagar la suma total acordada desde un principio para cancelar por completo. Recuerda, si pagas a tiempo tus estados de cuenta, irás armando un buen récord crediticio.

¿Deseas saber cómo utilizar bien tus tarjetas de crédito? Aquí te decimos cómo:

4. Registra todo lo que gastas:

Es hora de empezar a sacar una libreta de apuntes y guardar todas las facturas de lo que consumes. Las deudas se pueden acumular de gastos pequeños que te pueden parecer insignificantes, lo mejor es anotar todo y realizar una suma a final de mes, de esta forma llevaras un mejor control y puede que reduzcas tus gastos para el siguiente mes.

5. No a las compras innecesarias:

Antes de comprar algo que no tenías planificado, pregúntate, ¿lo necesito o no? De esta manera evitas pagar por algo que no lo tenías estipulado y sigues tu presupuesto al pie de la letra. Entre más gastos que hagas, por muy pequeños que sean, se van acumulando como “gastos hormiga”; gastos que se van agregando a tu presupuesto y disminuyendo tu ahorro total mensual.

Un consejo de oro es, que revises si hay ofertas o descuentos en tus establecimientos favoritos para aprovechar en comprar lo que necesites a un mejor precio.

¿Planeas o improvisas tus compras? Descubre tu personalidad aquí

6. Ahorra:

Destinar un porcentaje de tu sueldo a una alcancía o cuenta de ahorro es de suma importancia, puesto que siempre debes esperar lo inesperado, este dinero te ayudará con cualquier emergencia que se presente e incluso con tus ahorros puedes abonar a tu deuda por adelantado.

Descubre cómo puedes activar tu modo de ahorro, ingresando aquí

7. Consolida tus deudas:

En lugar de estar pagando diferentes préstamos y otras deudas por separado y con diferentes tasas de interés, visita tu banco más cercano y consulta sobre consolidación de deudas. Con esto podrás juntar todas tus deudas bajo una misma cuenta y pagar todo bajo una sola tasa de interés.

Es importante que compares con diferentes bancos, para que puedas ver cuál es tu mejor opción; lo importante es, saber el tiempo que te dan y bajo qué tasa de interés.

8. No más deudas:

Una vez comiences con las 7 acciones ya mencionadas, poco a poco verás que estarás saliendo de tus deudas. Es importante llevar un estilo de vida en donde seas disciplinado de ir cumpliendo todo lo mencionado. Es mejor ahorrar y contar con liquidez ante cualquier acción imprevisto, así también tendrás un futuro económicamente estable. Siempre pregúntate, si lo que quieres obtener ¿lo necesitas o no?