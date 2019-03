Especialista en Informática: "Me encanta el ‘hackeo’ ético porque es como ser detective"

Gabriela Torres es la CEO de Soluciones Informáticas de la empresa Roots Inc., la cual cofundó con un grupo de jóvenes. Asimismo, es una de las pocas jóvenes certificadas en hackeo ético o Ethical Hacking en El Salvador, la cual es un área que funciona, entre otras cosas, para prevenir delitos informáticos. En ese sentido, la joven emprendedora explica por qué escogió dedicar su trabajo a un área que tiene poca participación femenina.

¿Cómo surgió su interés de estudiar una carrera relacionada con computación y tecnología?

Yo estudié por 12 años en un colegio solo de niñas. Y literalmente, las monjas nos decían que nos estaban educando para ser amas de casa. De hecho, nos hacían ir los sábados a estudiar cocina. A mí me molestaba eso: sentía que nos veían que estamos hechas para cocinar, mamás y una mujer de hogar. Desde ese momento nació en mí la necesidad de romper esos paradigmas, que siguen latentes en nuestra sociedad. Yo tenía un vecino que tiene una empresa de desarrollo (de software); y él trabajo con bancos. A mí me inspiró mucho ver el éxito que él tuvo con sus empresas en el ámbito de la informática y la programación. En ese momento decidí estudiar mi carrera (Ingeniería en Ciencias de la Computación). A mí me emocionó la idea de programar los sistemas de las empresas. En la universidad, en las clases había entre 30 y 40 personas y de estas siempre éramos como máximo dos mujeres. Yo me preguntaba por qué no había más mujeres en la carrera. Y creo que los estereotipos sociales influyen en que las mujeres no deciden estudiar carreras relacionadas con la tecnología. Mientras estuve estudiando la carrera, saqué certificaciones y diplomados para especializarme en mi área. En la universidad te dan buenas bases, pero para especializarse cada quien debe ver cómo lo logra con becas o cursos en línea. Entre estos cursos, saqué una certificación de Ethical Hacking.

¿Qué es el hackeo ético y para qué funciona?

La gente relaciona al Ethical Hacking con algo malo, como robar información, o algo así; y sí existe. Pero está el "hacking" blanco o Ethical Hacking que sirve para hacer estudios forenses en casos de pérdidas de información; esto en el caso de que exista un delito informático. Por ejemplo, hay muchos casos en los que contadores, e incluso programadores, que hacen un sistema, van quitando dinero de centavo en centavo y así alimentan sus cuentas. Esto suele pasar en algunos bancos. En estos casos es muy útil el Ethical Hacking porque así se puede entrar en la raíz de la máquina. En una máquina, aunque se vea que se ha borrado la información –superficialmente– la información siempre queda guardada. Por eso podemos llegar a la raíz de una máquina o de un buscador de internet. A mí me encanta esta área porque es como ser un detective. Es bien emocionante porque cuando se logra rescatar la información que se necesitaba porque uno se vuelve parte de una solución; eso es satisfactorio.

¿Cuál es su experiencia en trabajos relacionados con el hackeo ético?

Uno de los primeros clientes tuvo un contador que le había robado a su empresa y había borrado todo de su máquina (computadora). Esta es una empresa estadounidense y sus ingenieros no habían podido recuperar la información. Entonces logré recuperar toda la información perdida. Ahí fue cuando pude empezar a ver los frutos de todos los esfuerzos que había hecho. En Roots hemos tenido otros clientes que nos pedían rescatar información de servidores y máquinas. También hemos dado asesorías a empresas sobre cómo pueden cuidar sus equipos y así eviten el robo de información.

¿Usted conoce a otra mujer en El Salvador que también tenga experiencia en el área del hackeo ético?

No, la verdad que no. De hecho, cuando recibí un curso de certificación de Ethical Hacking solo había hombres. Incluso en las otras certificaciones que he sacado siempre fui la única mujer que participó.

¿Cómo ve la participación de las mujeres en carreras y trabajos en informática?

Tuve la oportunidad de ir a las oficinas de Google en San Francisco (Estados Unidos). Y en ese lugar fue difícil ver mujeres que no estuvieran en la recepción. Entonces me puse a leer si Google solo contrataba hombres, y encontré que en Apple Valley están preocupados por encontrar la manera de cómo incluir más a las mujeres. Ellos han visto que las oportunidades laborales en tecnología ha aumentado un 50 %, pero se están quedando sin gente. Creo que con esto se está dejando una gran brecha de oportunidades que no se está aprovechando porque las mujeres no las incluyen en estas áreas.