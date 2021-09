Especulación por bitcóin llevará a un incremento de precios en El Salvador, advierte economista

La especulación por la volatilidad en el precio del bitcóin provocará una subida en los precios de productos y servicios en El Salvador, advirtió este jueves el economista Luis Membreño en la entrevista televisiva Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

"Esto lleva a un incremento de precios porque todo el mundo se tiene que cubrir por la volatilidad. Si algo vale $100, por la volatilidad yo lo pongo a $110, si cae me quedo con lo que buscaba obtener y si no, me queda la ganancia", ejemplificó.

Esta semana, el asesor jurídico de la Presidencia Javier Argueta también hablaba de la posibilidad de incrementar el precio en una venta de bienes raíces con el bitcóin. Dijo que tenía un amigo que vendía un inmueble a $150 mil pero que al ofrecerlo en bitcóin lo vendía a un valor de $200 mil.

Por otra parte, Membreño resaltó que, así como la caída del precio del bitcóin del martes afectó el bono de $30 en bitcóines que dio el Gobierno desde el martes 7 para alentar a la descarga de la wallet estatal, así ocurriría con los salarios si estos comienzan a ser pagados en el criptoactivo. "Si usted recibe $400 y en eso cae 10 % usted queda con $360", manifestó.

Señaló que la Ley Bitcóin aprobada por la Asamblea Legislativa afín al presidente Nayib Bukele no contiene ningún artículo que prohíba el pago de salarios en bitcóines, por lo que los ciudadanos podrían quedar desprotegidos en ese sentido.

En tanto, si bien la Ley de Integración Monetaria con la que se dolarizó la economía en El Salvador contempla que se pueden pagar salarios en dólares, no lo hace obligatorio.

En ese sentido, el diputado de Nuestro Tiempo Johnny Wright Sol presentó el miércoles una propuesta de reforma a la referida ley para que establezca la obligatoriedad del pago de salarios en dólares o colones.

Membreño expuso que forzar las transacciones diarias con el critptoactivo es como intentar meter un cuadrado en un círculo, pues el bitcóin fue creado para competir con el oro para incrementar su valor a través de los años y no para utilizarse como una moneda.

Explicó que un inversionista puede arriesgar cierta cantidad de dinero para esperar ver frutos -o no verlos- en un período de cinco años, por ejemplo; manteniendo lo invertido sin usarlo. Al forzar a los salvadoreños a usarlo en su día a día se convierte en una dinámica diferente, pues el precio sube y baja a cada momento. "El problema es que no puede jugarse la comida de sus hijos", planteó.

El bitcóin ha sido ampliamente rechazado por los salvadoreños, tanto en encuestas, como en redes sociales y marchas en las calles que alcanzaron su punto culmen el día de la entrada en vigor de la ley. Membreño considera ese día como "el peor" de este Gobierno.

Membreño considera que "es difícil que la gente acepte el bitcóin si no es obligatorio"; pero advirtió que basándose en el artículo 7 de la Ley Bitcóin que manda a todos a aceptar los pagos con la criptomoneda, el Gobierno podría obligar a la gente sacando un régimen sancionatorio y enviar agentes de la Defensoría del Consumidor a las calles para ir a los negocios. "Ahí se va implementar a pura fuerza del Gobierno", señaló.

Por otra parte, mencionó que si la implementación forzosa del bitcóin en El Salvador fracasa "puede acarrear una baja en su precio" la cual generará pérdidas para los inversores en la criptomoneda.

"Lo hemos dicho hasta la saciedad, lo han dicho premios nobel de la Economía, del Banco Mundial, pero el Gobierno se enfrascó y empecinó en decir 'esto va y va'. El problema que veo ahora en que está metido el Gobierno es que, como ha dicho que es voluntario (contrario a lo que dice realmente la Ley), la gente dice 'bueno, es voluntario y no lo utilizo'".

El lunes, el asesor de CAPRES ya adelantó que si bien la Ley Bitcóin no tiene sanciones, sus implicaciones tienen relación con la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero que sí contemplan infracciones.

El martes, Argueta intentó negar sus declaraciones y ya no aclaró qué sucederá con quienes se nieguen a instalar una wallet para aceptar pagos con bitcóin.