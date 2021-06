¿Cuánto vale y cómo se consigue el bitcóin? Estas y otras dudas sobre la criptomoneda que empezaría a usarse en El Salvador

Tras el anuncio del presidente Nayib Bukele de que pedirá a la Asamblea que legalice al Bitcóin en el país, la criptomoneda ha generado curiosidad entre los salvadoreños. En su uso hay ventajas y riesgos. Acá te contamos más sobre la que podría convertirse en la próxima moneda en El Salvador.

¿Qué es una criptomoneda?

Es una moneda virtual basada en la tecnología blockchain, que actúa como un libro de contabilidad en el que se registran las operaciones y que cuenta con programadores independientes como verificadores. De esta forma, las transacciones no pasan por un único lugar central, sino que se aprueban desde diferentes sitios.

La criptomoneda se compone de un archivo digital con un código único que se lee a través de diferentes programas que sirven para visualizarlo, conservarlo y realizar transacciones. Jorge Soriano, cofundador y director ejecutivo de Criptan, plataforma de compraventa de criptomonedas con servicio de custodia, indica que se trata “de una nueva forma de dinero que trae un modo distinto de interactuar con él”.

El bitcoin fue una de las primeras criptomonedas en aparecer en el mercado.

¿Qué es el bitcóin?

Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero esta moneda es descentralizada, es decir que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Consiste en una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos.

¿Cuál es el valor del bitcóin?

No tiene un valor único ni estable, ya que este fluctúa según la oferta y la demanda. Por ejemplo, a principios de 2020, el bitcoin cotizaba a poco más de 7.000 dólares y al comienzo de 2021 marcó un récord histórico de 42.000 dólares. Para conocer el valor de cada criptomoneda en cada momento conviene consultar páginas especializadas.

¿Cómo se creó el bitcóin?

La primera especificación del protocolo bitcóin y la prueba del concepto la publicó Satoshi Nakamoto en el 2009 en una lista de correo electrónico. Satoshi, no se sabe si es una persona individual o un grupo de trabajo, abandonó el proyecto a finales del 2010 sin revelar su identidad real. El código de bitcóin es abierto, cualquier informático puede revisarlo o crear su propia versión modificada.

¿Cómo se consigue un bitcóin?

Hay tres grandes maneras:

Puedes comprar un bitcoin (o una porción de la divisa) usando dinero. Muchas personas bajan aplicaciones en sus teléfonos que les permiten comprar el bitcoin usando los fondos de su cuenta bancaria. Puedes vender cosas y permitir que la gente te pague con bitcoins. Puedes crearlos a través de un proceso conocido como la minería de bitcoin. Quienes se dedican a esta actividades son llamados mineros.

Los mineros trabajan con computadores muy poderosos que operan a través de un sistema automático de recompensas que premia a las personas que confirman las transacciones de los usuarios que conforman la red.

¿Qué se puede hacer con bitcoins?

Con bitcoins se puede pagar un bien o un servicio. Se pueden comprar bitcoins en casas de cambio o crear bitcoins mediante máquinas diseñadas para ello. El bitcóin sería el resultado del pago por el consumo teórico de la energía requerida en el proceso de su creación. Sin necesidad de tener una cuenta mercantil puedes tener bitcoins. Se requiere una billetera virtual (wallet) para operar. Los pagos se hacen en general mediante aplicaciones de móvil o de ordenador, introduciendo la dirección del destinatario (la cuenta bitcóin), el importe a pagar y pulsando enviar. Una vez apretado el botón ya no hay vuelta atrás, la moneda virtual habrá cambiado de manos.

Uno de los usos que se plantean para este criptoactivo, según el presidente Bukele, es la transferencia de las remesas de dinero que envían los salvadoreños en Estados Unidos para evitar el pago de comisiones.

No obstante, no se ha aclarado la forma en que los usuarios salvadoreños no pagarían las comisiones que la misma red de bitcóin establece.

Tampoco se ha señalado las medidas que el país tomaría para evitar que las criptomonedas sean utilizadas para actividades criminales, como las extorsiones de las pandillas.

¿Cómo se usa el bitcóin?

Pasos para usarlo:

Adquirir un monedero

Se debe contar con un sistema para almacenar y operar bitcoin, llamado monedero electrónico, el cual contiene pares de llaves criptográficas, es decir, una clave pública y otra privada.

Descargar la aplicación

Los monederos pueden ser utilizados desde computadores o dispositivos móviles siempre y cuando se cuente con la aplicación que posee bitcoin para realizar las operaciones.

Realizar transacciones

Usted puede realizar transacciones con otras personas que tengan monederos virtuales.

¿Dónde se guardan los bitcoins?

Los bitcoins se guardan electrónicamente con un password. Pero si usted pierde el password pierde su dinero. O si alguien sabe su password, se puede robar su dinero.

¿Cuáles son otras de sus características?

Son descentralizadas: No hay gobierno o institución que las controle.

Internacionales: Se pueden utilizar en cualquier país.

Seguras: Si compras una moneda, es de exclusiva propiedad.

Anónimas: Se reserva la anonimidad y la privacidad en las transacciones.

Sin intermediarios: Las transacciones se realizan siempre de una persona a otra.

Velocidad: Todas las transacciones son mucho más rápidas que a través de un banco.

Uso voluntario: Un usuario usa una moneda virtual porque así lo desea, no es algo impuesto desde un gobierno.

¿Puedo invertir en criptomonedas?

Sí, pero es un mercado arriesgado y especulativo donde es posible ganar y perder grandes cantidades en poco tiempo. Las más rentables y menos peligrosas son, según apuntan los expertos, el bitcoin y ethereum.

El bitcoin es en la actualidad el séptimo activo que más capitaliza en el mundo, alrededor de unos 700.000 millones de dólares, por detrás de Amazon o Google. Es importante tener presente el dicho que circula en Bolsa: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

¿El bitcoin es utilizado para estafas y mercados negros?

Sí, se ha utilizado para cosas ilegales por ser de fácil manejo y relativamente anónimo, pero no se puede generalizar, ya que el dólar y otras divisas son utilizadas también en negocios ilegales.

¿Existe una regulación para las criptomonedas?

No, pero desde 2015 la Unión Europea (UE) considera el bitcoin y otras criptomonedas como forma de pago, con la misma validez que el euro. Pese a esto expertos muestran desconfianza y han declarado que es necesaria una regulación del bitcoin por ser “un activo muy especulativo”.