Este martes 30 es último día para declarar renta en El Salvador: estas son las multas que pagarán quienes no la presenten

Hoy, martes 30 de abril, termina el período para que los salvadoreños elaboren la declaración de la renta correspondiente al período de 2018.

Para quienes decidan presentarla vía internet, el plazo termina a las 12 de la medianoche; mientras que finaliza a las 6:00 p.m. para las personas que lleguen a uno de los centros de atención del Ministerio de Hacienda.

El Estado salvadoreño espera recaudar $411.7 millones en concepto de declaración de renta, lo que sería un incremento de 16.7 %, según dijo Carmen de Mancía, jefa de Asistencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, en el programa de radio Pencho y Aída.

¿Quiénes declaran renta y quiénes no?

Todos los salvadoreños están obligados a pagar renta, pero hay excepciones. Si alguien gana menos de $60 mil al año debe consultar en la web mh.gob.sv si está obligado o no a presentar la declaración.

Deben presentarla quienes además de su salario tienen otro tipo de ingresos bajo el concepto de servicios profesionales. A quien está en esta condición se le considera una persona natural con rentas diversas.

Las personas naturales que cumplen con estas cuatro condiciones no deben presentar la declaración: ingresos gravados iguales o menores a $4,064 al año, no se le ha retenido la renta en el año que se declara, no está inscrito en IVA y no estaba obligado a presentar la declaración en el ejercicio fiscal anterior.

¿Qué pasa si no se declara a tiempo?

El 10 de abril de este año el Ministerio de Hacienda publicó que si no se presenta la declaración de renta antes del 30 de abril, el Código Tributario establece multas "que dependen del tiempo que transcurra hasta que se realice la declaración". Esas sanciones van desde el 5 % al 20 % del impuesto a pagar.

Publicación del Ministerio de Hacienda en Twitter realizada el 10 de abril de 2019.

Otros datos que hay que saber.

En caso de no tener disponible todo el dinero a pagar, existe la posibilidad de pagar en cuotas con intereses. Estas son las tasas publicadas por Hacienda el 15 de abril.

Publicación del Ministerio de Hacienda en Twitter realizada el 15 de abril de 2019.

Si en la declaración de la renta se incluye la deducción de gastos médicos y educativos, las facturas de esos servicios deben conservarse por seis años. Esto está establecido en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.