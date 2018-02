Estos negocios de El Salvador ofrecerán descuentos a quienes voten en las elecciones 2018 

Los salvadoreños podrán obtener descuentos en varios negocios el día de los elecciones, 4 de marzo 2018, si muestran que han ido a votar. Esta iniciativa es la campaña "Si votas, se nota" que lanza desde hace 11 años la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) en cada evento electoral.

Entre los beneficios están bebidas gratis, agrandados y descuentos. Los negocios que ya se sumaron son Be Fit, The Moustache, Pan Santa Eduvigis, The Coffee Cup, Grupo Lorena, L'Occitane, BW, Pastaria, Caminito, Cadejo BC, Simán, COMET, Color Moda, Color Telas, Epic Sandwich Shop, Mike Mike, Cinemark, Shaw's, y Prisma Moda.

Asimismo, Ferretería EPA, Farmacia San Nicolás, Wendy's, Carymar, Media Solutions, VIVA outdoors, Tartaleta, Lavanda, Be Sport, Metrocentro, Rolex, PRPCEM, Iconos, Dollar Store, El Escondite, Fertica, Vidri, Radiocorporación, Libreria Cervantes y Media Solutions.

Javier Steiner, presidente de la CAMARASAL, explicó que más empresas se pueden seguir sumando hasta el día anterior a las elecciones e invitó a los empresarios a hacerlo. Además, señaló que estos deben permitir que su personal acuda a votar.