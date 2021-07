Estos son los tres gastos que más daño le hacen a su bolsillo

Los pequeños gastos se llevan en silencio gran parte del salario y pueden representar hasta el 20 por ciento del ingreso mensual, situación que podría traer consigo problemas financieros a largo plazo.

Según la firma global Resuelve tu Deuda, experta en finanzas personales, existen tres tipos de gastos a los que si no se les presta la atención necesaria pueden llegar a afectar considerablemente el bolsillo de las personas.

Son consumos de cantidades pequeñas pero que repercuten fuertemente en el uso que se le da al dinero.

Entre estos los más comunes son los jugos, cigarrillos, café, postres, parqueadero, bebidas alcohólicas, taxis-Uber, loterías, entre otros. Estos pueden llegar a clasificarse también como gastos innecesarios.

Gastos vampiro

Los expertos aseguran que existen también los gastos 'vampiro', y estos abarcan gran parte de los ingresos mensuales, pero con la diferencia que pasan factura después de haberlos consumido.

“Esta clasificación hace referencia a no apagar las luces, dejar cargadores conectados todo el día, no ahorrar agua o simplemente hacer uso inadecuado de los servicios públicos, pues estos gastos son poco visibles pero el impacto en las finanzas personales es grande cuando no se tiene precaución, y aunque son pagos fijos no se pueden detectar fácilmente”, explicaron.

Gastos fantasma

Son invisibles pero afectan lentamente las finanzas personales de los colombianos haciendo huecos en los presupuestos y llegando a causar endeudamiento, en este grupo se encuentran compras que no se usan pero que se tienen “por si acaso” y también planes de datos que no son aprovechados al máximo.

Desde la reparadora de crédito dan tres consejos claves que se deben poner en práctica para tener presentes estos gastos y no dejar que tomen el control y afecten el bolsillo:

Llevar un presupuesto detallado Detenerse, comparar y decidir Motivarse y hacer crecer el ahorro

Finalmente, resaltan que para tener un correcto funcionamiento de las finanzas personales se debe analizar y determinar el uso adecuado del dinero para poder minimizar el impacto de estos gastos en los bolsillos y así no verse afectado y llegar a padecer de sobreendeudamiento.