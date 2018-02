Estudiantes de la ESEN ganan concurso internacional

Estudiantes de Ingeniería de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) ganaron el primer lugar en el torneo mundial de simulación SIMIO LLC. El equipo local superó a participantes de entidades como la Pennsylvania State University, Texas A&M University, North Carolina State University, University of Illinois, Ohio University, University of Michigan y el Tecnológico de Monterrey, entre otros.

De parte de la ESEN participaron seis grupos de cuatro estudiantes cada uno. El equipo ganador lo conformaron Andrea Guadalupe Méndez Ramos, Diego Ernesto Fuentes Fuentes, Diego Enrique Silva Canizález y Raúl Antonio Solís, con la asesoría del ingeniero Sven Guzmán.

En el concurso se plantea el problema de una empresa real y los alumnos deben de resolverlo en el tiempo estipulado. Al final, presentan un video para resumir su metodología de resolución. En esta ocasión se tenía que simular la operación de una institución financiera que maneja cambios de moneda (dólares, euros y libras esterlinas). Se debía de garantizar la liquidez de la institución en diferentes escenarios.

Los jueces evalúan aspectos como la calidad y claridad de la presentación, la forma en la cual modelarían el problema, la calidad de las recomendaciones, calidad de la animación utilizada y el análisis de los resultados. “Las habilidades blandas que tienen nuestros estudiantes, tales como trabajo en equipo, curiosidad, deseo de dar la extramilla, entre otras, no se evaluaron, pero fueron claves para resolver un problema tan complejo”, dijo la ESEN, en un comunicado.

Esta es la cuarta vez que la ESEN participa en esa competencia. La primera vez obtuvieron el tercer lugar; la segunda se agenciaron el primer lugar; la tercera, una mención honorífica; y esta vez volvieron a ganar el primer lugar.