Estudio revela bajas ventas en bitcóin y mayoría en dólares

Luego de tres meses que el bitcóin fuera reconocida como moneda de curso legal en El Salvador, su uso en transacciones comerciales todavía es baja y la mayoría de empresas no lo aceptan en sus establecimientos o no saben si lo harán.

Una de cada diez empresas entrevistadas por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en noviembre, señalaron que hicieron algunas ventas en bictóin, mientras que 88 % las realizaron principalmente en dólares y el 2 % no sabe.

Los empresarios entrevistados señalaron un bajo porcentaje de ventas utilizando la criptomoneda, considerando que una buena parte de los usuarios ya descargaron la aplicación Chivo Wallet.

Las empresas que reportan por lo menos una venta en bitcóin ha venido subiendo moderadamente de 5 % en septiembre, 8 % en octubre y 10 % en noviembre , según el estudio.

Además, el estudio de FUSADES señala que, ante la falta de educación financiera previa y durante la implementación de la medida, el 36 % de los empresarios entrevistados manifestaron que sí acepta bitcóin, pero 54 % (especialmente las pymes) respondieron que no lo aceptan o no saben si lo harán.

Sobre si pagarán a sus proveedores con bitcóin, 11 % de los encuestados respondieron afirmativamente; 53 % no lo harán, 28 % no saben y no respondió 8 %.

"Esto refleja la volatilidad del activo financiero no invita a realizar transacciones comerciales en las empresas, indiferentemente de su tamaño", apunta.

Al consultar a los empresarios sobre la valoración de las ventajas del uso de esta criptomoneda, un 58 % dice que no hay o no las conoce.

Las principales desventajas señaladas son la volatilidad y mucho riesgo de pérdida, no sabe cómo utilizarla, vulnerabilidad informática y fallas técnicas observadas en el uso de Chivo Wallet.

Según el estudio, los consumidores que al menos realizaron una transacción en bitcóin fueron 16 % en noviembre, levemente inferior al 17 % en octubre; mientras que 74 % realizaron adquisiciones solo en dólares.

Los consumidores reportaron un incremento en sus compras: en septiembre fue 10 %, en octubre subió a 17 %, y en noviembre 16 %. "Probablemente esto refleja el ciclo del uso del subsidio, pero una vez agotado el incentivo se observará si la población seguirá utilizando por cuenta propia la billetera", señala la institución.