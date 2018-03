Exempleados de VECA: Ministerio de Trabajo no nos ha ayudado

Lee también

Trabajadores que fueron despedidos a principio de año de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) acudieron a la Asamblea Legislativa a denunciar el pago parcial de la indemnización y la falta de acción del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ante su demanda colectiva. Según explicaron, VECA no les han ofrecido el monto calculado en base a la ley laboral vigente.La diputada de ARENA, Alejandrina Castro, presidenta la comisión de Trabajo, explicó que los derechos laborales son irrenunciables, por lo que VECA no debería de negociar los montos y el MTPS no debería de prestarse a ello. El abogado de la aerolínea Ricardo Roque dijo que la liquidación es irrenunciable, pero el monto es algo que se suele negociar, no sólo en VECA.Los extrabajadores señalaron que la empresa nunca ha tenido ganancias superiores a sus costos de operar pero se hacían los pagos porque ALBA transferia dinero, con lo cual el problema actual de la aerolínea no debería de ser motivo de incumplimiento. Cuestionaron además que al no realizar los pagos completos la empresa podría tener otro objetivo, de hecho VECA mantiene que retomará sus operaciones.Roque informó que analizan demandar a una de las exempleadas porque habría mostrado su cheque y dicho que este venía de las cuentas de una persona particular y no de la empresa y aclaró que ese nombre está ahí puesto que la persona ejerce un cargo gerencial. El abogado negó que la empresa tenga cuentas congeladas y explicó que sólo es una con una medida cautelar puesto que hay un caso individual de un exempleado en un juzgado laboral.Castro denunció que el MTPS no ha puesto ninguna multa a VECA aunque las violaciones han sido claras. El abogado explicó que no se han puesto multas porque siempre se han presentado a las negociaciones al menos a la segunda convocatoria, que es el requisito que pone el Ministerio.El FMLN recibió a los exempleados de VECA sin embargo prohibió el acceso a medios de comunicación. Los extrabajadores informaron que ningún diputado los recibió, solo un asesor que dijo que nadie estaba disponibilidad. Los exempleados permanecerán en el recinto legislativo hasta que alguien de peso en el partido los atienda.