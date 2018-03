Exempleados de VECA presentarán demanda en la Fiscalía

Lee también

Los exempleados de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) dijeron que irán hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) a demandar a la empresa por incumplimiento de derechos laborales y del contrato firmado entre ambas partes. Los trabajadores denunciaron que no se les pagó la primera quincena de enero, ni la liquidación respectiva, tras ser despedidos por el cese de operaciones.El gerente de VECA, Leonel Búcaro, a través de su cuenta de Twitter anunció que a partir de ayer comenzaría a realizar los pagos a los exempleados de la aerolínea. LA PRENSA GRÁFICA consultó con una de las voceras del grupo de extrabajadores, quien al cierre de esta nota, aseguraba que aún los pagos no se habían realizado.Sin embargo, confirmó que la empresa depositó lo que adeudaba al Ministerio de Hacienda por las retenciones que les hacían a los empleados y que se habían apropiado, “lo que es un gran avance”, dijo. La extrabajadora explicó que de todos modos pondrían la demanda, puesto que aún están pendientes el pago del salario, las cotizaciones a las AFP y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que fueron descontadas del salario, pero no se pagaban a las instancias correspondientes.VECA despidió a sus trabajadores el 16 de enero de este año, cuando también suspendió sus vuelos tras tener que devolver los aviones que alquilaba. Una de las personas que trabajaba en la empresa compartió la carta de despido que le fue facilitada por su jefe inmediato en la que se cita como motivo “reestructuración del departamento”. El exempleado aseguró que ese día convocaron a una reunión en la que informaron que el motivo de cierre era la falta de fondos.Este medio también tuvo acceso al estado de cuenta de la AFP del mismo trabajador; el documento data de febrero de este año. Sin embargo, muestra que se realizaron los pagos hasta octubre 2016, aunque la persona laboró en la institución hasta el 16 de enero de 2017.Según los exempleados de la aerolínea, VECA no ha pagado porque está esperando realizar algún trato con algún inversionista para poder afrontar sus deudas.VECA, aunque no tiene ningún avión y despidió a la mayoría de su personal, aún posee el Certificado de Operador Aéreo (COA), un documento costoso que autoriza volar en el país. Este documento cuesta mucho tiempo y dinero, por lo que puede ser atractivo para otro actor del mercado. El permiso se vencerá en abril si VECA no reanuda sus vuelos.