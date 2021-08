Expertos: Bitcóin genera más costos que ganancias

Más de $150 millones costará, en principio, al Estado salvadoreño el uso del bitcóin como moneda de curso legal. El jueves por la noche, sin convocatoria de medios, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial para dar vida al Fideicomiso Bitcóin (Fidebitcóin).

Este funcionará como respaldo de la billetera "Chivo" y, además, permitirá que existan las condicicones para el cambio de bitcóin a dólares. Este será el costo que el país pagará para convertir la moneda.

El fideicomiso se constituirá con los recursos que Hacienda le transfiera por $150 millones. Dicho monto sería la primera inversión del Estado para la entrada en vigencia de la criptomoneda.

La propuesta establece que esta cifra es el patrimonio del fideicomiso, pero que estará integrado, además, por otro activos que pueden ser fondos captados por la emisión de títulos valores (deuda, intereses por inversiones y otros.

Es decir, los $150 millones serían una inversión inicial, pues el fideicomiso autoriza a emitir deuda para poder conservarse. La economista Tatiana Marroquín explica que incluso este monto inicial podría obtenerse a partir de deuda, por las condiciones financieras del país.

"Si nos fijamos en los ingresos, en general, a Hacienda todavía le falta colocar deuda para completar el pago del presupuesto 2021. En la situación en la que estamos ahorita no se qué tan fácilmente pueda encontrar todo ese dinero. Por eso, lo más sensato sería buscar el dinero que necesita y luego ver si le sobra. Pero por el momento no le sobra nada, de hecho le falta", consideró Marroquín.

El ministro de Hacienda ha mencionado, en más de una ocasión, que la recaudación de impuestos ha superado lo esperado en los últimos meses. Sin embargo, la emisión de deuda ha continuado, pues el presupuesto 2021, como explica Marroquín, no se ha cubierto. Esto obligaría a que Hacienda emita más deuda para cubrir los $150 millones que le implicaría la creación del Fidebitcóin y a ello habrá que sumar los $30 de bono para cada usuario que descargue la "wallet estatal".

"El problema del Fideicomiso es que $150 millones no les va a alcanzar. ¿Qué va pasar cuando se acaben? También dice que se puede endeudar y así los recursos podrían incrementarse un poco. Pero no será suficiente para todas las operaciones que se hacen a diario en el país", argumentó el economista Luis Membreño.

¿Qué gana el país?

Los economistas cuestionan que aunque los costos son visibles, las ganancias en la implementación no son tan relevantes.

"Hasta el momento no veo ninguna ganancia aparte de salir en los periódicos internacionales y decir que somos el primer país del mundo que hizo esto. No veo ninguna ganancia financiera. Más allá de estos $150 millones, lo que ha pasado con (la caída de) los bonos de El Salvador y el estancamiento (de las negociaciones) con el FMI son costos financieros que vienen acarreados por la decisión del bitcóin", indica Marroquín.

Membreño, por su parte, considera que gastar en convertir bitcóin a dólares, cuando el dólar ya es moneda de curso legal, no beneficia a la población. "Hacer toda la vuelta le cuesta al GOES mucho dinero. No veo qué gana el país, ni el GOES, ni la gente, sino que es solamente es un costo".

El argumento del presidente de la República, Nayib Bukele, para la implementación de la moneda, es facilitar transacciones virtuales. Sin embargo, cuestiona Marroquín, que la población aún no comprende cómo funciona y no puede, entonces, haber inclusión financiera.

El artículo 1 establece que el Fideicomiso se crea en favor de los usuarios de la billetera estatal (Chivo) para respaldar financieramente las alternativas del Estado que permitan llevar a cabo la convertibilidad de bitcóin a dólares en caso de que así lo deseen los usuarios de la billetera.

El Fideicomiso, según el artículo 4, se constituirá, inicialmente, "con los recursos que le transfiera el Ministerio de Hacienda hasta por un valor de $150 millones y este patrimonio podrá fortalecerse (...)". Además, establece autoriza al Fideicomiso a emitir títulos valores y a realizar inversión.

A diferencia de otros Fideicomisos, para este se crea un consejo que supervisará las actividades. Este estará integrado, según el artículo 7, por un director presidente del Ministerio de Hacienda, un director del Ministerio de Economía y un director designado por el secretario de Comercio e Inversiones.

La entidad encargada de administrar los fondos, según el artículo 10, será BANDESAL. Este será el responsable de administrar los fondos otorgados por Hacienda, de acuerdo con la Ley Bitcóin. Este banco deberá establecer estructura física para garantizar la convertibilidad de la criptomoneda.

La Corte de Cuentas de la República será la entidad encargada de auditar los fondos del Fideicomiso, por tratarse de fondos públicos . Pero además, tendrá una firma de auditoría externa debidamente registrada. Los bienes y servicios contratados serán considerados servicios bancarios para efectos de la LACAP.