Expertos abordarán proyectos de innovación para alcanzar la sostenibilidad

Una empresa que opera en un entorno con problemas sociales, económicos y ambientales, no puede tener éxito, porque no podrá mantenerse en el tiempo. Por eso, los proyectos de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial (RSE) son, más que un plus, una necesidad. Bajo esta premisa trabaja la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) que anunció una serie de conferencias con expertos.

Se trata de la Semana de la RSE, que se enfocará en la "Innovación para la Sostenibilidad" y se llevará a cabo del 9 al 12 de julio.

"Como sabemos, en el futuro a nivel global habrán más personas viviendo en el mundo y más necesidades de agua, más presión sobre la agricultura. Entonces, para problemas tan grandes, tenemos que tener soluciones de colectivo", dijo Tomás Regalado Papini, presidente de FUNDEMAS.

Entre los ponentes está Jerome Gleen, CEO de Millennium Project, que se especializa en proyectar escenarios futuros, para que los problemas se puedan anticipar.

Rafael Pleítez, representante auxiliar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacó el rol de la empresa privada para alcanzar la agenda de desarrollo sostenible, para la que se han planteado 17 objetivos.

"La Agenda 2030 nos desafía a innovar para lograr los objetivos globales, a buscar nuevas formas de hacer políticas públicas", apuntó.

Señaló que la agenda de desarrollo es un tema de país, y no solo algo que le compete al Gobierno, por lo que se debe involucrar al sector privado para poder tener éxito.

Además de la conferencia impartida por Gleen, habrán temas relacionados a los ecosistemas de innovación y emprendimiento, la juventud como agente de cambio, el reciclaje inclusivo de Latinoamérica, entre otros. Del 9 al 11 de julio las actividades se llevarán a cabo en el Hotel Crown Plaza y el día 12 será en el auditorio de FEPADE.