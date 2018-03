Expertos ven ilegalidad en aumento al salario mínimo

Lee también

La forma en la que se cambió la composición del Consejo Nacional del Salario Mínimo y el aumento a este, sin tomar en cuenta al sector privado, tiene visos de ilegalidad, advirtió Jaime Solís, socio de la firma BDS Asesores y especialista en derecho laboral, durante una entrevista publicada en la revista Derecho & Negocios.El aumento fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, tras un cambio en la presentación de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). El sector privado no participó en esta decisión y ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la forma en la que se hizo el cambio de representantes en dicho consejo.El artículo 149 del Código de Trabajo señala que el Consejo del Salario Mínimo estará integrado por siete miembros: tres representan al sector público, dos a los trabajadores y dos a los patronos. “La elección de los representantes del interés de los trabajadores y del de los patronos se llevará a cabo de conformidad con el reglamento respectivo, soy de la opinión que debió participar el sector patronal para ser aprobado; y no incluirlos podría haber generado una ilegalidad”, indicó Solís.Agregó que el reglamento que el Ministerio de Trabajo emitió para la elección de los miembros del CNSM debería respetar lo dispuesto en el artículo 149 que no deja posibilidad de excluir a uno de los sectores participantes. “Bajo ese escenario ¿se imagina usted una aprobación de un nuevo salario mínimo sin la participación del sector trabajador? Sería imposible y totalmente reprochable. Por lo que la misma situación opera sin la participación del sector empleador, por principio de igualdad”, apuntó.El abogado recordó que la nueva tabla de salarios mínimos ya está aprobada y vigente, y que los empleadores deben acatarla. En caso de incumplir el pago del nuevo salario mínimo, se estaría enfrentando una sanción pecuniaria, una multa, impuesta por el Ministerio de Trabajo, de hasta $57.14 por cada una de las infracciones, sin perjuicio que trascienda al área judicial y los trabajadores soliciten el complemento al salario mínimo vigente en su momento.El abogado afirmó además que, en el caso de las empresas transnacionales, el cambio no previsto en los salarios les genera problemas con sus presupuestos, debido a que generalmente los diseñan en octubre y noviembre, por lo que deberán tener ajustes en sus proyecciones. Agregó que el Gobierno dio muy poco tiempo a los empresarios para poder prepararse para el cambio, lo que podría tener consecuencias negativas como despidos o aumentos de precios a ciertos productos.“Podrían verse disminuidas las oportunidades de empleo. He escuchado a empresarios de la micro y pequeña empresa señalar que no podrán hacer frente al incremento al salario mínimo, lo cual podría traer como consecuencia un mayor desempleo; que de por sí ya es alto en el país, o bien, un incremento en el empleo informal”, indicó Solís.El aumento al salario mínimo que está vigente desde el inicio de este año es de 19 % para el sector comercio y servicios, que subió de $251.70 a $300 mensuales; del 21.6 % para la industria (de $246.60 a $300); del 39.8 % para la maquila textil y de la confección (de $210.90 a $295); y del 69 % para los trabajadores agrícolas.Diversos sectores han señalado que este será un año complicado debido al aumento en los costos que generará el nuevo salario mínimo. En el caso del agro, gremiales azucareras han advertido que la tendencia será hacia una mayor automatización, lo que limitará la generación de empleos en esta actividad. En cuanto a otros subsectores, como el café, la preocupación será que los costos de producción del aromático superarán al valor que puede obtenerse por la venta de este. El café es un rubro que ha sido golpeado por plagas y bajos precios en los últimos años.