Expilotos de VECA denuncian que no les entregaron la indemnización completa

Pilotos que trabajaban para la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) denunciaron que la empresa les ofreció como indemnización un monto inferior a lo que la ley manda. Uno de ellos dijo que se le había ofrecido un 50 %, mientras que otro dijo que el ofrecimiento era solo un tercio de lo que el contrato consignaba.La aerolínea se ha visto en problemas por el impago de salarios, indemnizaciones y la apropiación de cuotas laborales, como las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las AFP. Ricardo Roque, abogado de la empresa dijo la semana pasada que ya se estaban resolviendo estos problemas. LA PRENSA GRÁFICA consultó con varios exempleados y mientras algunos dijeron tener conocimientos que se estaba pagando acorde a la ley, los pilotos dijeron que a ellos, en particular, les estaban dando menos. Uno de ellos afirmó que pidió su estado de cuenta a la AFP y aún no ha visto el aporte de las cotizaciones que la empresa aplicó desde octubre hasta enero, cuando suspendió las operaciones.Roque dijo también que VECA retomará sus operaciones y que sólo está en reestructuraración por lo que se despidió a todo el personal encargado de la operación. La Autoridad de Aviación Civil (AAC) dio tres meses a la aerolínea para mantener su permiso, aunque no esté volando. Sin embargo, uno de los pilotos explicó que el permiso de la AAC exige tener personal de calidad, mantenimiento y vuelo, entre otras cosas, requisitos que VECA no cumple desde enero.