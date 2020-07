Exportación de miel en picada desde el 2015

La miel salvadoreña es desde hace tiempo un producto de exportación, sin embargo en los últimos años la producción se ha reducido, los precios internacionales tampoco han sido favorables. Solo el año pasado las ventas de miel al exterior cayeron 45.4 %.

Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) en 2019 El Salvador exportó 827.6 toneladas de miel, que equivalen a alrededor de 827,600 botellas. Sin embargo, en 2018 se exportaron 1,515.5 toneladas. La caída no se dio solo en 2019, de hecho en 2013 el país pasó la barrera de las 2,000 toneladas exportadas y estas siguieron creciendo hasta 2015, cuando se vendieron 2,500.7 toneladas, desde entonces las cifras comenzaron a caer.

En ingresos estas exportaciones representaron más de $2.1 millones el año pasado y más del doble en 2018. En 2015, que fue el año en que el sector tuvo mejores resultados económicos, las exportaciones dejaron más de $9 millones.

Este año, entre enero y junio, El Salvador ha exportado 638.6 toneladas por un valor de un poco más de $1.5 millones, de acuerdo al BCR. Tras la caída en las exportaciones hay dos explicaciones: los precios internacionales no han sido tan favorables en los últimos años por lo que el sector ha optado por vender localmente y el país está produciendo menos.

Jorge Herrera, gerente de la Comisión Nacional de Apicultores (CONAPIS), explicó que Alemania es el principal comprador no solo para El Salvador, sino en general, pues ahí se hacen mezclas con mieles de diferentes orígenes, se procesan, y luego se vuelven a exportar a otros destinos en Europa.

El consumo de la miel en el viejo continente además suele crecer en invierno por los hábitos alimenticios de las personas. Sin embargo, según Herrera, este efecto no se ha visto en los últimos años.

German Vides, un apicultor, señaló que también se ha visto una sobreoferta en el mercado mundial que ha afectado en los precios. La producción de El Salvador no incide en estos precios, pero sí la de otros más grandes, como México, Argentina y China. Aseveró que en Alemania los compradores especulan o "juegan" con los precios.

Claudia Ávalos, presidente de la Asociación Cadena de la Miel, coincidió en que el país poco puede hacer ante los precios internacionales y que los exportadores solo los trasladan a los productores locales.

Además de Alemania algunos exportan a otros destinos en Europa, y en algunos casos a países centroamericanos. En los últimos años una alternativa ha sido el mercado local. En cuanto a precios esto es una buena alternativa, aunque no puede ser una solución definitiva, ya que, según Herrera, "el mercado local no es capaz de absorber toda la producción".

En los últimos tres meses la demanda local ha incrementado, Herrera lo atribuye al efecto del covid-19 que ha provocado que las personas busquen consumir alimentos naturales. Sin embargo, el reto es "hacerle ver a la gente que la miel no es solo una medicina, sino un alimento que debe consumirse, siempre de manera moderada".

De lado de la producción son varios factores que inciden, uno de ellos es que no se está dando suficiente inversión para que aumenten el número de colmenas o, por lo menos, para mantenerlas. CONAPIS estima que la cantidad ha caído de 120,000 que habían hace unos años a alrededor de 85,000, mientras que la cantidad de productores activos ronda en 1,200.

Para este año la producción podría ser mejor por que ha llovido más y eso podría resultar en una mejor floración, aunque también hay colmenas que se han perdido.

Por su parte Ávalos señaló problemas como el cambio climático, la deforestación, plagas y el uso de agroquímicos que puede afectar a las abejas.

Sobre esto Herrera señaló que la agricultura en El Salvador no es tan intensiva, salvo algunas excepciones, como el Zapotitán, por lo que las mieles salvadoreñas guardan un alto grado de calidad. El uso de insecticidas es bastante puntual.

No obstante, ve un riesgo en la langosta voladora, no tanto en el insecto, sino en la reacción que la alerta está provocando. Algunos están realizando denuncias cuando ven otras especies de langostas que no son una plaga, incluso otros insectos como grillos y hasta esperanzas. No solo es la denuncia y el pánico, sino que aplican insecticidas que puedan matar a las abejas, por lo que insistió en que el control se debe hacer con el Ministerio de Agricultura y cuando se aplican estos químicos, se debe de coordinar con los productores para que tapen las colmenas por lo menos ese día.

En ese sentido Herrera insistió en que "el Ministerio de Agricultura es el encargado, primero, de ver si es la plaga, y segundo si amerita el control, porque si es una cantidad mínima, no necesita controlarse".

El país ya cuenta con una Política Nacional Apícola que fue elaborada con la participación de varias asociaciones. Según Ávalos esta ya fue presentada el año pasado al ministro de Agricultura, Pablo Anliker, y este año era cuando originalmente se iba a comenzar a implementar.

La política identifica necesidades en el sector en áreas como la comercialización, el financiamiento, la asociatividad y el medio ambiente y detalla la necesidad de controlar la aplicación de herbicidas, insecticidas y plaguicidas.

El año pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que la población mundial de abejas está cayendo de forma acelerada y eso podría provocar una crisis alimentaria. El insecto es responsable de la polinización del 87.5 % de todas las plantas y del 35 % de los cultivos.