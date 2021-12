Exportaciones salvadoreñas superan cifras del 2019

El comercio exterior de El Salvador avanzó este 2021 pese a las dificultades en la cadena de suministros y la logística del comercio a nivel mundial, según el Banco Central de Reserva (BCR) que de enero a noviembre, registró $6,062.3 millones en exportaciones, $1,517.5 millones adicionales respecto al mismo período de 2020 y $157.6 millones en relación a todo el 2019.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Monitor de Comercio e Integración 2021, señala que el comercio fue uno de los primeros componentes del producto global en recuperarse, con una tendencia expansiva que se sostuvo hasta mediados de año.

El año pasado, El Salvador acumuló $5,030 millones en exportaciones, un -15.7 % interanual menos con respecto a 2019, cuando se alcanzaron $5,943.3 millones en ingresos, ante el cierre de actividades por la pandemia de covid-19.

El BID resalta que pese a la recuperación, persiste la incertidumbre sobre la evolución de la actividad global, por desafíos como los máximos históricos alcanzados en las tarifas de fletes marítimos, la escasez de contenedores, la congestión de los puertos y la disrupción de las cadenas de valor en la industria .

"Este año tuvimos un índice de inflación bastante alto, no lo habíamos visto en bastante tiempo. Cuando ves la estadística de exportación ves que hemos crecido en valores pero no necesariamente en volumen he ahí el reto que tenemos, para seguir aumentando no solo para aumentar el valor que vale mucho sino las cantidades de exportación y ampliar a otros mercados", manifestó Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

Sector líder

El crecimiento interanual de las exportaciones a noviembre del presente año fue impulsado por la industria manufacturera, en especial por la maquila tras crecer $385.7 millones, seguido del sector de fabricación de prendas de vestir, con $367.0 millones adicionales.

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), aseguró que a noviembre el sector se recuperó 43 %, tras la caída que registró en 2020, al totalizar $2,461.2 millones en exportaciones, $738.7 millones más en comparación a lo registrado en el mismo periodo el año pasado.

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, resaltó el peso de la industria textil en la economía de El Salvador al representar el 41 % de las exportaciones totales de El Salvador, que pese a también haber sido afectado por las alzas en las materias primas y su movilización, han tenido que innovar y "se ha defendido con lo que se tiene en la región".

Asimismo, aseguró que el sector ve con optimismo el 2022. "Muchos de nuestros socios en Estados Unidos están evaluando la región y aparte vemos a los compradores poniendo órdenes. Más o menos la ecuación se mantiene, creo que El Salvador continúa siendo un buen lugar para estos grupos y creo que continúan viéndolo como un socio confiable", manifestó. Centroamérica se ubicó como el principal destino de las ventas salvadoreñas al exterior con el 45.6 % de las exportaciones totales, al acumular $2,766.3 millones.