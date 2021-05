Exportaciones suman $2,145 millones hasta abril

De enero a abril de 2021, El Salvador ha exportado $2,145 millones, $463 millones más que en el mismo período de 2020, una cifra que representa un 27.5 % de crecimiento interanual. Sin embargo, al analizar los datos mes a mes, abril reportó $30 millones menos en ventas que las reportadas en marzo pasado.

En marzo de 2021, el país reportó $574.1 millones por ventas al exterior; en abril, lo captado fueron $544 millones, según los datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

En abril de 2020, el país exportó $227.9 millones; en abril de este año, $544 millones, es decir, un aumento de $316.1 millones. Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) dice que la recuperación total se dará en este año "yo espero que en mayo veamos incremento porque la situación que ha pasado (en la política salvadoreña) puede generar detenimiento, hace repensar algunos proyectos, y pueda ser que lo que tengamos sea una constante en vez de crecimiento".

La representante del sector explica que se está produciendo una "recomposición" de todos aquellos contratos, pedidos que no se hicieron, "el esfuerzo del sector privado ha sido excelente para recuperar clientes, entre más nos adentramos al año habrá más recuperación".

Las exportaciones tradicionales han reflejado un decrecimiento leve en ese periodo de cuatro meses, tal es el caso del café que en 2020 exportó $56.3 millones y en 2021 $53.4 millones; y el azúcar pasó de $110.1 millones a $93.1 millones, respectivamente. La maquila, por otro lado, ha mostrado una recuperación positiva, ya que pasó de exportar $266 millones en el mismo periodo de 2020 a $416 millones en 2021, aquí se incluyen las tradicionales textiles y confecciones (prendas de vestir y complementos) así como chips electrónicos y productos plásticos.

El principal destino de las exportaciones nacionales continua siendo Estados Unidos, que representa más del 40 % del total de exportaciones, le siguen Guatemala y Honduras. En el caso de las importaciones también Estados Unidos es el principal socio comercial, seguido de China y Guatemala.

En el caso de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Cuéllar no cree que ese país quiera ejercer decisiones duras en relación a Tratados de Libre Comercio o alguna otra barrera, "lo que puede suceder eso sí, es que no crezcamos, que los contratos sean respetados, pero debido a la incertidumbre no haya nuevas inversiones. Lo que harán es ‘stand bye’, veamos cómo sigue la cosa. Vemos un poco de riesgo y debemos apostarle a crecer". Incentivar el sector exportador es una necesidad urgente, es así que COEXPORT y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) han realizado una alianza para promoverlas y buscarán crear mecanismos para gestionar recursos, así como la creación de nuevos créditos que respondan a las necesidades de cada sector.