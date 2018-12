Exportadores se preparan para la Unión Aduanera

Los empresarios salvadoreños exportadores e importadores de productos se han comenzado a preparar para el momento en el que la Unión Aduanera (UA) se consolide y se autorice su entrada en vigor. Ayer, la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) organizó una conferencia para dar a conocer algunos detalles sobre nuevos procesos para facturar las exportaciones e importaciones en los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

La directora ejecutiva de dicha gremial, Silvia Cuéllar, dijo que cuando entre en vigor la UA en El Salvador, se va a implementar la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA). Este es un documento legal uniforme que constituye la factura que respalda las operaciones de transferencia y adquisición de bienes muebles o prestación de servicios económicos; asimismo, constituye la declaración para la retención o liquidación y pago de impuestos.

Sin embargo, el FYDUCA aplicará solo en los productos acordados para que entren en la UA. "Ahorita aún se está analizando cuáles son los productos que pueden entrar a la UA, porque no todos los productos entrarán. En este momento aún no sabemos cuántos productos serán los que usarán el FYDUCA, pero sí sabemos que entrarán productos de todos los rubros. También sabemos que serán mayoría los productos que entrarán en la UA", explicó Silvia Cuéllar.

También mencionó que con el FYDUCA, los transportistas de carga no deben esperar "nada" al momento de pasar por aduanas. "Esto funciona así al momento de llenar un documento de forma electrónica. Esto permite no parar (tener un paso más ágil), pero esto no significa que no vaya a haber algún tipo de registro. Por eso las empresas deben tener todo en regla", agregó la presidenta de COEXPORT.

Por su parte, Álvaro Sarmiento, especialista del Banco Mundial, quien impartió la conferencia a los exportadores agremiados a COEXPORT, aseguró que los tiempos de espera en las aduanas disminuirá considerablemente. "Estamos hablando de una disminución de 19 horas, que era el tiempo promedio para el cruce fronterizo, ahora serán más o menos 10 minutos", detalló.

Por otro lado, Cuéllar dijo que El Salvador podría crecer 20 % en sus exportaciones a Honduras y Guatemala, y 1 % en las exportaciones totales. Esto debido a que considera que se abrirán más oportunidades para exportar a otros países. Según datos de COEXPORT actualizados hasta octubre de este año, el país registra exportaciones por $5,000 millones, de los cuales $704 millones fueron exportados a Guatemala y $761 millones a Honduras; ambos suman $1,465 millones.