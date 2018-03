Exportadores temen efectos de revisión del TLC con EUA

Lee también

La administración del presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunció que revisará todos los tratados comerciales que tienen actualmente. Ante la noticia, los exportadores salvadoreños han comenzado a estudiar los escenarios que podrían presentarse. Varios coincidieron en la posibilidad de que EUA adopte una política comercial proteccionista.La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) organizó un foro para comenzar a buscar nuevas estrategias comerciales ante la decisión que tome el Gobierno de EUA. En el evento participaron empresarios y analistas de temas comerciales.El exembajador de El Salvador en EUA y consultor internacional René León dijo que los principales riesgos para la región centroamericana surgen de las medidas proteccionistas que el equipo comercial de Donald Trump pretende implementar, a partir de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en inglés), el acuerdo comercial con Corea del Sur, o las restricciones que puedan imponer al comercio con China y otros países de la Unión Europea.“Esto puede desatar una serie de guerras comerciales que provoquen una recesión económica mundial, que termine por afectar a Estados Unidos. En el caso del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) no creo que haya una revisión”, agregó.El experto no lo ve posible porque asegura que el país norteamericano mantiene un superávit de más de $5 billones con los países de Centroamérica. Además, aseguró que la región no representa una amenaza estratégica a los intereses comerciales de EUA.“Hay que decirlo, nosotros le hacemos cosquillas a Estados Unidos. Para nosotros ellos son importantes, y para ellos es importante tener a la región centroamericana de su lado. No creo que si hay revisiones del CAFTA necesariamente sea por el tema comercial. Será más que todo por el cumplimiento que debemos de tener para llegar hasta allá”, afirmó por su parte la directora ejecutiva de COEXPORT, Silvia Cuéllar.En tanto, el presidente de COEXPORT, Pablo Durán, dijo que se debe tomar medidas para prevenir la “posible política proteccionista” por parte del Gobierno estadounidense. Sugirió que como primer paso se debería reforzar el comercio entre la región centroamericana, para luego trabajar en la competitividad, calidad e innovación de los productos que exporta El Salvador.“En este momento un 46 % de las exportaciones va hacia Estados Unidos y un 42 % hacia Centroamérica, y muy poco a Europa y Sudamérica; creo que debemos enfocar eso y buscar nuevas ofertas”, añadió Durán.Cuéllar comentó que con los requerimientos de calidad para exportar alimentos a Estados Unidos, Europa no está tan difícil de alcanzar. “Eso sí, la calidad en Europa debe ser un poco mejor. Ellos tienen buena paga”.La directora ejecutiva de la gremial de exportadores también se refirió al tema de la inversión extranjera en el país. Dijo que la clave está en que El Salvador ofrezca las condiciones adecuadas para hacer crecer los negocios.“Creemos que las empresas de Estados Unidos que invierten en El Salvador lo seguirán haciendo, pero no sabemos si van a crecer. Y nosotros queremos que crezcan, sobre todo porque el 50 % de las inversiones extranjeras viene de allí. Hay que tomar en cuenta que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Hasta hace poco estábamos seguros de que no se iba a revisar todos los tratados”, acotó Cuéllar.El asesor en comercio internacional y vicepresidente de Manchester Trade, David Lewis, consideró que la agenda de Trump se encamina hacia una mezcla de “ajustes y revisiones” de las relaciones comerciales. “La gente se equivocó con Trump porque él sí hará una revisión completa”, complementó.