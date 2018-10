FES apuesta a la investigación sobre la calidad educativa

La Fundación para la Educación Superior (FES) nació hace dos años como parte de la proyección universitaria de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), y se dedica a la capacitación de docentes y a la investigación en el área educativa. La institución busca, a través de su plataforma web, compartir conocimiento con tomadores de decisión, líderes de opinión y usuarios del sistema educativo.

"El objetivo fundamental es tener una plataforma donde volvamos público todo el trabajo y donde, además, podamos interactuar con todos los interesados", aseguró Carolina Rovira, coordinadora de la FES.

El ente lanzó en septiembre su página web donde están colgados dos cuadernos de investigación; el último se llama "¿Y si no termino la escuela?" y aborda la deserción escolar de la juventud salvadoreña entre 15 y 19 años. Además, "¿Qué es una buena escuela?" que propone el acercamiento a la calidad que deben tener los centros educativos y los desafíos que enfrentan, sobre todo en el sector público.

La próxima investigación que la FES está afinando aborda la relación entre la educación y las competencias que requiere el mercado laboral. La institución busca llenar un vacío en la generación de conocimiento propio al contexto salvadoreño.

"Una cosa que nos llama mucho la atención es que los salvadoreños están bastante contentos con la educación que recibimos; sin embargo, la educación que recibimos dista mucho de ser una educación de calidad que abra las puertas al desarrollo de la persona. A través de esta página queremos problematizar esto, mostrar que tenemos que seguir trabajando por la educación y que hay brechas importantes que tenemos que cerrar", manifestó Rovira.

Agregó que, además de informar a estudiantes y padres de familia que son los usuarios del sistema educativo, también apuestan por alcanzar a políticos y a "personas que opinan sobre los temas educativos, que a veces nos gustaría que fueran opiniones más informadas, fundamentadas y basadas en evidencia y en el contexto de la realidad nacional".

La investigación sobre la deserción escolar señala: "Hay circunstancias que afectan el camino diario a la escuela, tales como la distancia a recorrer o los peligros del trayecto; la pobreza de las familias que obliga al trabajo precoz, muchas veces difícil de compatibilizar con el estudio; o la falta de aspiraciones que hacen que se reproduzcan modelos ancestrales como la niña-madre, que casi nunca cabe en la escuela".

Este cuaderno critica que cuando se habla de la estadística de deserción escolar se suele hacer referencia a la deserción intraanual, es decir, a la diferencia entre los niños que se matriculan al inicio de un año escolar y que están matriculados al final.

"Esta definición, fácil de operativizar desde una perspectiva estadística, oculta otras dinámicas comunes, por ejemplo: hay niños que dejan de asistir a la escuela, pero no hacen los trámites para que se les desafilie de la matrícula, y otros que terminan un año pero no se matriculan al siguiente. Estos niños y niñas también salen de la escuela, pero no están contabilizados en la manera más tradicional de medir".