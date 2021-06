FMI expectante ante legalización del bitcóin

La legalización del bitcóin en el país por parte del parlamento ha generado expectativa y alarma entre economistas. Ayer LA PRENSA GRÁFICA publicó que analistas de inversión advertían que esta medida, anunciada el fin de semana por el presidente de la República Nayib Bukele, podría afectar y retrasar las negociaciones del acuerdo de servicio ampliado que el país está negociando pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre todo porque se desconoce la finalidad de esta medida y el hecho de ser el primer país del mundo en legalizar una criptomoneda que lleva implícita una alta volatilidad.

El Fondo Monetario ya reaccionó ante este anuncio y la jefa de misión para El Salvador, Alina Carare, dijo a la agencia Reuters que está "siguiendo las noticias y tendrá más información a medida que continuemos nuestras consultas con las autoridades".

El secretario de comercio e inversiones, Miguel Kattán, y el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez han señalado que esta moneda tendrá libre circulación y aceptación en el país. "No significa que vamos a dejar de usar el dólar. Pueden converger las dos", recalcó Rodríguez.

Según la ley propuesta por el Ejecutivo, y que la Asamblea Legislativa se disponía a aprobar al cierre de estab nota, el bitcóin será una moneda de curso legal en El Salvador.

Empero, antes de esta ley, el bitcóin ya se utiliza en algunas zonas del país.

"La razón obvia porque ningún país ha adoptado esta moneda es la enorme volatilidad del bitcóin. Si yo como individuo privado quiero asumir el riesgo de que el dinero que llevo en el bolsillo ahorita, dentro de tres horas valga la mitad es mi problema... es como que me vaya apostar al casino y lo perdí", explicó el economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, en una entrevista televisiva.

El economista explica que la volatilidad es tan grande que en un día el precio puede variar hasta en un 30 %.

Impacto en la recaudación

Otro de los riesgos asociados a la criptomoneda es que ésta difícilmente puede ser controlada y eso implica que sea utilizada frecuentemente para cometer ilícitos y lavar dinero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en mayo pasado que reforzará la vigilancia sobre las criptomonedas como bitcóin, por considerar que "facilitan" actividades ilegales como la evasión fiscal.

El presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que las criptomonedas no son una alternativa al dólar ni "una reserva de valor útil" por su alta volatilidad y advirtió que son meros "activos especulativos" sin respaldo de ningún tipo.

Para el economista Ricardo Barrientos, coordinador del área de Acción Política del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), estas monedas hacen más fácil lavar dinero y evadir impuestos.

"Yo no quisiera pensar que el país se va a convertir en una suerte de emporio, de paraíso para narcotraficantes para lavar dinero... o para corruptos de El Salvador y toda la región a lavar los dineros malhabidos", dijo en una entrevista televisiva.

Además, agregó que esto afectaría las leyes y los mecanismos de control para lograr la trazabilidad del dinero.

Para el economista El Salvador precisa de una reforma fiscal integral, eso implica revisar gasto público, carga tributaria, política de crédito público, y trasparencia fiscal.

"Esos son, creo, los cuatro ejes que una reforma fiscal integral en El Salvador debería impulsar y no lo que estamos viendo. Yo recomendaría a las autoridades que en vez de estar jugando con ideas exóticas y aventuradas como las criptomonedas mejor se sienten al debate serio, y es que lo que pasa es que no es un debate popular, no es un debate que sume likes en Twitter", dijo.