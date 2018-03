FMI insta a acelerar la reforma de pensiones

Lee también

Los organismos financieros internacionales han vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el sistema de pensiones salvadoreño y han recomendado al Gobierno mejorar la propuesta que publicaron hace un año. De hecho, el titular del Gabinete Económico, Roberto Lorenzana, admitió que la propuesta de sistema mixto de pensiones, que está abierta a discusión pública desde febrero de 2016, tendrá efecto durante una o dos gestiones de gobierno.La idea del sistema mixto no logró reunir el apoyo suficiente el año pasado. Uno de los cambios que más dudas despertó daría luz verde al Gobierno para absorber la mitad de los fondos de pensiones y administrarlos desde un instituto. Así, los trabajadores perderían la propiedad de los ahorros que han constituido en las AFP.Lorenzana, quien también dirige la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), explicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio un sentido de urgencia a resolver la sostenibilidad de las pensiones.“Le ha elevado su rango”, ilustró el funcionario, sobre la discusión alrededor del tema. “En este diálogo que acabamos de tener hicieron hincapié de manera importante en que avancemos rápidamente en la búsqueda de un acuerdo”, agregó Lorenzana.Durante 2016 hubo diferentes eventos que opacaron el tema previsional. Uno de ellos fue la crisis fiscal, por ejemplo, que todavía no se ha resuelto.Según el funcionario, el Fondo Monetario recomendó darse prisa con una solución “independientemente del tipo de reforma que hagamos”.El encuentro con el FMI ocurrió en Washington (Estados Unidos), durante una visita ya programada y también se reunieron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).El BID ayudó con un estudio sobre el sistema mixto, que es autoría del Ministerio de Hacienda (MH). Los resultados ya están casi listos, pero el secretario técnico adelantó algunos puntos.Una de las observaciones que hizo el banco multilateral es que la propuesta del MH tendrá efecto en un corto plazo. Es decir, aunque dejarían a varios trabajadores sin la propiedad de sus ahorros de por vida, este movimiento daría equilibrio por cinco o 10 años. Esto ya lo sabían en el Gobierno. “No le asegura sostenibilidad en el largo plazo, lo cual para nosotros es razonable. De alguna manera lo habíamos previsto: esta es una medida para salir de la situación en los próximos cinco a 10 años”, comentó Lorenzana durante la entrevista con Canal 10. Luego detalló: “nosotros habíamos pensado que al próximo Gobierno le podía tocar tomar otras decisiones”.Los sistemas de pensiones tienen problemas en varios países alrededor del mundo. Es un tema sensible para la población que trabaja y también para los jubilados. Por otro lado, tiene un alto costo político para los que están en el Gobierno de turno. Ha ocurrido en Grecia, Francia, Argentina, Chile y en varios países más.En El Salvador, los economistas y los actuarios han recomendado aumentar la edad de jubilación, el tiempo de cotización y la cotización misma (la del salario).Los del BID volvieron a recomendar al país hacer estos cambios. “El BID considera que lo recomendable es que a esta reforma del Gobierno podían incorporársele reformas adicionales, que son las paramétricas. Particularmente, ellos están recomendando aumentar el tiempo de cotización”, dijo Lorenzana.En El Salvador, todas las personas necesitan reunir 25 cotizaciones para poder solicitar una pensión por jubilación. Pueden reunirse en 25 años continuos o separados. Si se ahorra durante más tiempo, el trabajador aporta más dinero para su pensión.Los resultados completos del estudio del BID se conocerán a finales de este mes.Un diagnóstico previo del Gabinete Económico incluía una propuesta para aumentar la edad de jubilación, que ahora está en 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres. En ese diagnóstico también proponían aumentar la cotización del salario.