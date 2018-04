FMI recomienda no aumentar salarios y facilitar los negocios

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a El Salvador agilizar medidas para poder aprovechar los cambios en las edades de la población salvadoreña; entre estas recomendaron no hacer más aumentos al salario mínimo e implementar más medidas de facilitación para hacer negocios, y así poder potenciar el crecimiento de la economía.

“Para aprovechar al máximo su dividendo demográfico, El Salvador necesita aumentar la inversión privada, mejorar el clima de negocios y crear un mayor número de empleos formales”, señaló el organismo después de concluir un análisis de la economía.

El dividendo demográfico es cuando hay una alta población en edad de trabajar y al mismo tiempo nacen, en promedio, menos niños. Los trabajadores tendrán menos personas a su cargo y entonces más ingreso disponible; pero para que esto se dé, necesita haber suficiente empleo.

“Se deben evitar nuevos aumentos de los salarios mínimos”, agregó la institución y señaló que “la subida en 22 puestos de El Salvador en la clasificación Doing Business del Banco Mundial en 2018 es alentadora, pero aún hay margen para lograr más avances”, para que la economía crezca y se creen estos empleos.

Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) consideró que la recomendación del FMI confirma que el pasado incremento al salario mínimo se hizo sin base técnica.

Afirmó que el “FMI da números fríos” y que las cifras de la economía salvadoreña, después de la actualización del sistema de cuentas nacionales revelaron que la deuda es más alta de lo que se creía. “Eso es algo a lo que hay que prestar atención”, dijo Cardenal.

Francisco Lazo, representante del Ministerio de Economía (MINEC) ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), la instancia donde se discuten los aumentos, dijo que no está en discusión aún el tema, que “abril es muy pronto para decir”.

Aclaró que lo que sí se va a hacer, y que es algo que el CSNM tiene que cumplir todos los años, es elaborar un estudio para determinar si se aumenta o no el sueldo mínimo.

“En cuanto a la facilidad para hacer negocios, el personal técnico recomienda acelerar la implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos (adoptada en 2017), implementar la Ley de Firma Electrónica (adoptada en 2016), ampliar la iniciativa e-Regulations, y fortalecer la influencia del Organismo de Mejora Regulatoria”, apuntó el FMI.

En el último ranking del Banco Mundial el país hizo grandes avances en facilitación de los negocios; sin embargo persisten muchas trabas que los empresarios denuncian. La Ley de Simplificación Administrativa no ha entrado en vigencia, ya que fue vetada por el presidente de la república el año pasado.

La adhesión a la unión aduanera que Honduras y Guatemala acordaron es otra recomendación.

El fondo defendió la importancia de que se publiquen los estados financieros integrales de las empresas públicas, ampliar la Ley de Asocios Público-Privados y simplificar y agilizar su aprobación.

“Para combatir la delincuencia y la corrupción, sería importante continuar implementando el plan El Salvador Seguro, y complementarlo con recursos adecuados y financiamiento por medio de donaciones, así como afianzar aún más la dotación de personal y la eficacia de la Unidad Anticorrupción dentro de la Oficina del fiscal general y el Tribunal de Ética”, señala.

Pugna por el salario mínimo

El CNSM pasa por un momento delicado, ya que desde la ultima elección, hubo una ruptura con una parte del sector laboral y la empresa privada.

El ente funciona de manera tripartita. Los trabajadores y las empresas votan por sus representantes, mientras que el Gobierno nombra a los suyos. Así cada sector tiene voceros y en las reuniones las decisiones se toman por mayoría, tres votos para el Estado y dos para cada uno de los demás sectores.

A finales de 2016, el Gobierno organizó unas elecciones que fueron cuestionadas por algunos sindicatos y por la ANEP, que mantiene que quienes resultaron electos no hablan por los trabajadores del sector privado, sino que son activistas del FMLN, una de las razones detrás de este desencuentro es que el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) permitió que sindicatos del sector públicos votaran por los representantes de los trabajadores del sector privado.

Los empleadores ya no reconocen la legitimidad del CNSM y no llegan a las reuniones. “Mientras esté constituido de manera ilegal, no vamos a participar en esa ilegalidad”, aseveró Cardenal.

No obstante, el Código de Trabajo establece que para que el CNSM funcione necesita cinco miembros para hacer quórum, y cuatro votos hacen mayoría, por lo que, este ente defiende que puede tomar decisiones aunque la empresa privada no se presente.

El año pasado el MINEC anunció que crearía un mecanismo paralelo de consulta, no con las gremiales empresariales, sino que con las empresas que tienen más trabajadores en cada rubro económico.

Lazo explicó que esa iniciativa era de Tharsis López, pero este ya no es ministro de Economía, por lo que nunca se llevó a cabo. Se desconoce si Luz Estrella Rodríguez continuará con ese proyecto.

Cardenal agregó que hay una demanda pendiente en la Sala de lo Constitucional, así como quejas interpuestas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y esperarán sus pronunciamientos.