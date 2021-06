“FMI tiene profesionales a los que Bukele no va a poder embaucar como embauca a los diputados de Nuevas Ideas”: expresidente del BCR

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo no cree que sea fácil para el presidente de la República, Nayib Bukele, convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) que reconocer el bitcóin como moneda de curso legal de intercambio sea positivo para el país.

"El problema del presidente es que al Fondo Monetario Internacional no lo va a embaucar como embauca a los diputados de Nuevas Ideas ni les va a ordenar. En el FMI hay expertos y saben obviamente los riesgos en los que se está metiendo El Salvador y no va venir ningún presidente por muy hábil que sea a convencerlos de que no hay problema", aseguró en la entrevista Frente a Frente.

El mandatario salvadoreño confirmó, durante una conferencia virtual la noche del martes, que tendrá una reunión con el FMI en el marco del préstamo que se negocia de $1,3000 millones y la reciente aprobación de la ley de uso legal del Bitcoin en el país.

“Tendré una reunión con el FMI el jueves y hablaremos de varios temas, uno de ellos es este préstamo ($1,300 millones). En el mensaje en el que coordinamos la reunión he tratado de explicar que este es un gran cambio para el país, que es una oportunidad y que no va a cambiar nuestra macroeconomía”, anunció el mandatario.

“Tendremos que dar bastantes explicaciones y tendremos que hacer campaña pero estoy seguro que será bueno para todos”, agregó Bukele.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este jueves a El Salvador que adoptar el bitcóin como moneda de curso legal puede implicar "significativos riesgos", por lo que instó a las autoridades a "un análisis muy cuidadoso".

"Adoptar el bitcóin como moneda de curso legal genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso", señaló Gerry Rice, portavoz del FMI, en una rueda de prensa sobre la iniciativa del Gobierno salvadoreño.

Ante la reciente aprobación de la normativa para el curso legal de la criptomoneda, varios economistas ya preveían que la aprobación de la ley podría poner en riesgo la aprobación del préstamo con el FMI.

El expresidente del BCR calificó la normativa como "audaz" y "ambiciosa". "Si esto le sale mal (al presidente Bukele) ya no habrá proyecto político para Nuevas Ideas", dijo.

"Creo que él (Bukele) está entusiasmado con las ideas potenciales de las ventajas que tiene el bitcoin. El problema de la moneda es la volatilidad", puntualizó Acevedo.

La Ley Bitcoin, que solo establece el curso legal del bitcóin y no de otras criptomonedas ni de los proyectos subyacentes, fue aprobada con los votos de 62 diputados de los 84 en el Parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.