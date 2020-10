FOMILENIO II entra a la fase de cierre de su operación

FOMILENIO II ha iniciado el cierre de su operación en El Salvador. Todas las actividades del programa de inversión, ejecutadas con fondos del Gobierno de Estados Unidos y una contrapartida nacional, culminan el próximo 7 de diciembre, luego de cinco años de trabajo.

FOMILENIO II es un programa financiado con recursos provenientes de la Corporación Reto del Milenio (MCC por su sigla en inglés), una agencia estadounidense, y por el Gobierno de El Salvador (GOES). De acuerdo con el convenio firmado entre las partes, MCC aporta $277 millones y el GOES $88.2 millones, para una inversión total de $365.2 millones.

Su implementación inició en el 2015, en tres grandes áreas: capital humano, clima de inversiones e infraestructura logística. El programa debió finalizar en septiembre anterior, pero debido a la pandemia de coronavirus, los proyectos se paralizaron por casi cuatro meses.

"A nosotros ya se nos pasó la fecha de finalización del convenio, la única manera es que nos pudieran otorgar una prórroga retroactiva, pero todavía estamos en espera", dijo ayer Wiliam Pleites, director ejecutivo de FOMILENIO II.

Un grupo de países beneficiados con convenios de donación por parte de la Corporación Reto del Milenio, incluido El Salvador, presentaron una la solicitud de prórroga de entre seis meses y un año al congreso de Estados Unidos. La petición ya fue aprobada por la cámara baja, pero aún falta el Senado. Pero, a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, otros temas dominan la agenda.

Mientras se está a la espera de la decisión, FOMILENIO trabaja en las obras pendientes con los recursos de contrapartida de El Gobierno de El Salvador y, "si no obtuviésemos los recursos pendientes de la donación entonces, de acuerdo al convenio, estos tendría que ser aportados por el Gobierno de El Salvador", explica Pleites.

Hasta el 7 de septiembre de 2020, el programa había ejecutado un 86 % de la donación, lo que equivale a alrededor de $237 millones. Pleités estima que, al cerrar el convenio, se habría utilizado un 92 % de los recursos de la donación. "Llegar al 92 % en circunstancias tan particulares como haber sido paralizados casi cuatro meses como consecuencia de la pandemia, es visto en MCC como un logro extraordinario", asegura.

Hasta hace dos meses, FOMILENIO II trabaja con la expectativa de que se aprobara una prórroga oportuna, pero al percatarse del paso del tiempo, el personal comenzó a trabajar en las operaciones administrativas para el cierre, así como apoyar la implementación de los proyectos.

Pleités comenta que en este contexto, MCC ha permitido que los recursos de la contrapartida puedan seguir siendo implementados después de la fecha de finalización del convenio, bajo la normativa del convenio. FOMILENIO II incluyó 89 intervenciones en su programa; de estas, siete proyectos quedarían pendientes y que tendría que ser trasladados s diferentes oficinas del Gobierno de El Salvador para la fase final. Ninguna obra terminaría más allá de marzo del próximo año.

Pleites aclaró que a la contrapartida de $88.2 millones se suma la devolución de impuestos para los fondos que fueron donados. Por lo cual, para este año se tenían que trasladara FOMILENIO II $70 millones, de estos $55 millones fueron aprobados en septiembre por la Asamblea Legislativa .

El remanente ($15 millones) más lo que eventualmente no se ejecute es el monto que se necesitaría para que se cierren las obras. De no haber prórroga, el cierre deberá hacerlo el GOES.

"MCC exige que no solo ue traslademos las obras, sino que dejemos el presupuesto asignado a las diferentes instituciones. Que dejemos las obras en marcha, pero con recursos", puntualiza Pleités.

A partir del 7 de diciembre de 2020, FOMILENIO II cierra su facturación, por lo que ahí en adelante ya no se realizarán pagos.

La ampliación de un tramo de la carretera Litoral, el proyecto de infraestructura más grande del compacto, será finalizada la cuarta semana de diciembre, según las proyecciones.