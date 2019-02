FOODTECH impulsa el empleo en el país

FOODTECH es una empresa dedicada al rubro de la preparación y distribución de alimentos a gran escala bajo normas de calidad capaces de garantizar su inocuidad sin importar los altos volúmenes. A su cargo tiene la alimentación en los centros penitenciarios de El Salvador y su especialización le ha permitido crear 2,000 empleos directos e indirectos, además de apoyar a más de 100 pequeños y medianos proveedores. En la actualidad tiene tres plantas de producción en el país, una en el occidente, otra en la zona paracentral y una tercera en el oriente.

Además, trabaja bajo un enfoque que permite a su capital humano desarrollarse dentro de la entidad, garantizando la eficiencia en cada área. Ese es el caso Jorge Ventura, un ejemplo de superación al interior de la compañía. Ventura inició como auxiliar de distribución, con un nivel de escolaridad de noveno grado. FOODTECH vio en Jorge el ánimo de llegar lejos y gracias a su entrega, compromiso y responsabilidad fue ascendiendo hasta desempeñarse como Jefe de Operaciones. La compañía le dio la oportunidad de continuar estudiando el bachillerato y posteriormente continuar en la universidad, hasta graduarse en la Licenciatura en Administración de Empresas.

"Me siento agradecido por la oportunidad que FOODTECH me ha brindado, ya que he podido crecer profesionalmente como personalmente", aseguró Jorge Ventura.

Un caso similar es el de Marisol Acevedo, quien inició como recepcionista y ahora es Jefe de Inventarios y Bodega para las tres plantas de producción. "Me han permitido crecer, superarme y buscar un mejor futuro para mi familia", destaca.

Estos son algunos casos de éxito, de crecimiento laboral y de la responsabilidad mostrada por personas que han logrado un futuro mejor, gracias a las oportunidades brindadas por una empresa como FOODTECH.

FOODTECH fomenta la cultura del crecimiento y desarrollo no solo entre sus colaboradores, también apoya a sus proveedores, como en el caso de Panadería El Progreso, que es liderada por José Miranda y que le abastece con variedad de pan.

"Conocí a FOODTECH y aunque mi panadería era artesanal nos impulsó a trabajar y a modernizarnos. Esta empresa es diferente, me han hechado el hombro, me han supervisado para que vaya avanzando y tener excelente calidad en los productos, ha sido un pilar bien fundamental para desarrollarnos", explica.

Igual experiencia ha tenido Los Quesos de Oriente, Mirna de Macay reflexiona que su apoyo ha sido importante para crecer y lograr permear incluso mercados muy exigentes, "desde que empezamos a trabajar con ellos nos fueron haciendo observaciones para mejorar, nos dieron ese empujón, crecer a la par de ellos. Nos motivaron a tecnificarnos, capacitarnos, llegando ahora a tener productos de alta calidad que garantizan un excelente producto, que cumple incluso con las normas FDA", dice.

De esta manera, FOODTECH reitera su compromiso de seguir generando empleos en el país, así como de apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer y ser fuentes multiplicadoras de empleo.

