FUSADES: Ley Bitcóin es inconstitucional e inconveniente económicamente

Foto ilustrativa/ archivo

La Ley Bitcóin, que da a la criptomoneda la figura de moneda de curso legal en El Salvador, es inconstitucional, causa incertidumbre jurídica y es inconveniente económicamente, señala un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y social (FUSADES).

Según FUSADES, el bitcóin no es una moneda tradicional y tampoco cabe dentro de la definición de dinero digital, en cuanto no es emitida por ningún Estado, sino que “se trata de un activo virtual privado, descentralizado, volátil y disperso; por lo tanto, no puede adoptarse como moneda de curso legal” en los términos que establecen los artículos 111 y 131 n°13 de la Constitución de la República.

Además, esta legislación cuenta con disposiciones que “son violatorias de la seguridad jurídica”, por no contener los elementos suficientes para dotar de contenido a conceptos jurídicos indeterminados, como “agente económico” o “acceso a tecnologías”.

“Las leyes deben ser claras en sí mismas, para que los reglamentos y demás normativas técnicas complementarias que se emitan no vayan más allá de los parámetros que la misma ley brinda, pues esto sería inconstitucional”, reza el documento de FUSADES.

Este tanque de pensamiento agrega que existe también un vacío sobre la forma en la que el Estado salvadoreño gestionará el sistema tributario para las transacciones con activos virtuales, en cuanto a la posibilidad técnica de cobrar impuestos, pero también en cuanto a la forma de protegerse de la fluctuación cuando acepte bitcóin como pago de tributos.

Además, ante una economía debilitada por el alto endeudamiento público, “la introducción de más incertidumbre por la incorporación del bitcóin como moneda de curso legal, es contrario a lo que el país necesita”.

“Para alcanzar el desarrollo inclusivo y sostenido, el país necesita medidas coherentes y predecibles de inversión en salud y educación (capital humano), infraestructura, estabilidad en las finanzas públicas, clima de inversión favorable sustentado en el respeto al Estado de Derecho, sistema financiero sólido, cooperación entre los diversos sectores, seguridad ciudadana, combate a la corrupción, transparencia en el uso de los fondos públicos e inclusión social”, señala FUSADES.