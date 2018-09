FUSADES lamenta no representatividad de sector privado en viaje a China

El director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES), José Ángel Quirós, considera que la creación de las zonas económicas especiales (ZEE) no significará un beneficio para el país y, por el contrario, se brinda "casi exclusivamente" a empresas extranjeras y también lamentó que en la misión nacional que sostendrá una reunión comercial con representantes de la República Popular China no hubiera miembros del sector de la empresa privada.

"Me parece insólito que estemos hablando de una relación comercial que no incluya a los representantes que pueden aportar más en el tema de una relación comercial con China. Y nosotros no estamos en desacuerdo en que el país explore cualquier país que pueda brindar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo a los salvadoreños", manifestó el director de FUSADES luego de inaugurar el congreso "Food_I Packaging 2018".

Quirós también aseguró que es responsabilidad del Gobierno medir las consecuencias que implica la decisión de romper con un país y construir una relación con otro, luego de que la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, manifestó que hay pérdidas para el país al romper relaciones con Taiwán.