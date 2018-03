Falta de agua complica agricultura en Usulután

Lee también

La zona norte de Usulután tiene problemas de agua que complican a los pequeños agricultores. La región es parte del distrito de riego Lempa-Acahuapa, un extenso sistema de canales de agua que alimenta campos de San Vicente y Usulután; sin embargo, durante la tormenta tropical Agatha en 2010, el caudal del Lempa, incrementado por una descarga de emergencia de la presa hidroeléctrica 15 de Septiembre, dañó el sifón que conectaba los canales, con lo cual todas las tierras en Mercedes Umaña y Usulután dejaron de tener agua.Actualmente esa zona se abastece del río San Simón; sin embargo, este es mucho más pequeño que el río Lempa, por lo cual la capacidad de riego se ve reducida; de hecho, de acuerdo con Luis Rivas, presidente de la Asociación de Regantes del Lempa-Acahuapa (ARLA), la alimentación de este río solo permite que el sistema funcione a un 5 % de su capacidad.Roberto Meléndez, presidente de la Asociación de Regantes del Caserío San Simón, estimó que hay cerca de 3,000 manzanas que podrían regarse, pero el agua no alcanza a llegar hasta esas zonas.Explicó que las comunidades que están aguas arriba pueden utilizar más agua, pero el problema es que las que están abajo no logran la misma cantidad. En su caso, han resuelto con regar en la madrugada, pero en comunidades más lejanas, como Las Burras, el líquido no alcanza.En la zona se siembra maíz, plátano, hortalizas, sandías, papayas y se está introduciendo el cultivo del cacao.Rivas explicó que el MAG ya realiza algunos trabajos pero estos son para el margen derecho, en San Vicente, donde sí hay agua. El ministerio comenzó en julio pasado la renovación de un dique que cumplió su vida útil de 30 años con una inversión de $2.4 millones. La finalización de la obra está programada para este mes.El presidente de ARLA agregó que se espera que en los próximos años el Gobierno amplíe los trabajos para atender la zona de Usulután. De hecho, en 2012 la Asamblea Legislativa aprobó $7.3 millones destinados a la reactivación de distritos de riego, entre los que se encuentra el Lempa-Acahuapa.LA PRENSA GRÁFICA buscó al MAG a través de su oficina de comunicaciones para ampliar la información sobre las obras y el estudio de factibilidad para reparar el sifón averiado, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.“Estos son suelos que se ven bonitos pero son arcillosos, lo que hay es arena, a saber en qué tiempo el río Lempa pasó aquí”, expresó Francisco de Paz, director nacional de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena y también agricultor del caserío San Simón, en Mercedes Umaña. “Si hubiera sifón en el río, estaríamos regando más seguido”, agregó.Meléndez explicó que riegan cada ocho días en el caso del plátano, para lo que deben pagar $40 anuales por manzana y $32 en el caso del maíz. No obstante, hay otros cultivos que requieren más agua.Meléndez agregó que hay otro inconveniente: que el Gobierno ha entregado insumos y maíz a los productores afiliados a los distritos de riego, no solo en el Lempa-Acahuapa, pero que a los agricultores de San Simón se les entrega con retraso y que actualmente hay unas 62 personas que no han recibido el paquete.Rivas comentó que ese incentivo es algo extra que el MAG ha entregado y que todos en la ARLA lo han recibido, pero muchos agricultores de San Simón no pertenecen a esa asociación.Los afiliados a ARLA pagan $45.20 anuales, pero este monto no se aplica a las personas del margen izquierdo. Esos pagos son para mantenimiento y operación del sistema de riego. Ahora pagan a la asociación formada en el caserío San Simón.Francisco de Paz explicó que han pedido al Gobierno la construcción de un centro de acopio para los cultivos, lo que les permitiría guardar parte de la cosecha de maíz y no vender su totalidad a los comerciantes cuando el precio está bajo.Actualmente explicó que están vendiendo hasta en $10 el quintal de maíz, lo que significa una pérdida; de hecho, De Paz optó por alimentar al ganado con su cosecha de maíz en vez de venderla, para ganar al menos algo con la producción de leche.Luis Rivas explicó que la ARLA tiene un centro de acopio que se construyó para almacenar hortalizas, pero que por las particularidades del terreno, que está entre los 31 y 20 metros sobre el nivel del mar, no es viable producir y guardar ese tipo de cultivos.Rivas dijo que una posibilidad que se está discutiendo es utilizar el espacio para el cacao. De Paz explicó que hay una iniciativa para introducir ese producto, pero que tiene un matiz importante: el tiempo y el costo. Argumentó que el cacao empieza a producir después de los tres años y requiere labores de secado para poderlo vender.